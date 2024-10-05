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Nwakaeme şoku

Çekilen MR sonrası sol üst ön adalesinde kas yaralanması tespit edilen Anthony Nwakaeme ile birlikte Fırtına’da sakat sayısı 10’a yükseldi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Nwakaeme şoku

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Bordo-Mavili takıma son olarak Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sağlık durumuna ilişkin "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi. Öte yandan Nijeryalı futbolcunun Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği de bildirildi. Son haftalarda galibiyet hasretine son veren Fırtına, Konyaspor'u 3-2 mağlup etmişti. Enis Destan, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Ozan Tufan'ın ardından Denswil de sakatlıklar nedeniyle kadrodan uzak kalmıştı. Nwakaeme'nin de sakatlanmasıyla takımda sakat sayısı 10'a yükseldi.

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