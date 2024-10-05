Nwakaeme şoku

Bordo-Mavili takıma son olarak Anthony Nwakaeme'den kötü haber geldi. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sağlık durumuna ilişkin "Futbol A Takımımızın antrenmanı sırasında ağrı hisseden oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol üst ön adalesinde (Quadriceps) kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi. Öte yandan Nijeryalı futbolcunun Hatayspor ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyeceği de bildirildi. Son haftalarda galibiyet hasretine son veren Fırtına, Konyaspor'u 3-2 mağlup etmişti. Enis Destan, Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen ve Ozan Tufan'ın ardından Denswil de sakatlıklar nedeniyle kadrodan uzak kalmıştı. Nwakaeme'nin de sakatlanmasıyla takımda sakat sayısı 10'a yükseldi.

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