Gift Orban bombası! Şenol Güneş gelir gelmez hücum hattına kanat forvet istedi

Trabzonspor transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bordo- Mavili takım bu sezonki 14. transferini gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş'in hücum hattına bir kanat forvet talep etmesi üzerine başlayan araştırmalarda Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban ön plana çıktı.

Bu sezon şu ana kadar olan süreçte bir maçta sadece 31 dakika süre alan Orban onda da iki gol atmayı başarmıştı. Fırtına, 1 milyon Euro kiralama ve sezon sonunda 5 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif hazırlığında. Daha önce fırsat transferi olan Braga'dan Simon Banza'yı kadrosuna katan Trabzonspor'un, Gift Orban için de bu girişimi yapması büyük yankı uyandırdı.

Bu arada Yunan ekibi AEK'nın da Trabzonspor ile Nijeryalı yıldız transferi için yarıştığı ancak Fırtına'nın sunduğu şartların çok daha iyi olduğu öğrenildi. Geçen sezon Lyon'un 14 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Orban, aynı sezonda 45 maçta Gent ve Lyon formalarıyla toplamda 15 gol attı.