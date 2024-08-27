Yüzde 60 Ziyech yüzde 40 Batshuayi

İlk maçta Young Boys'a karşı özellikle ilk 45 dakikada çok kötü bir oyun sergileyen Galatasaray'ın bu akşam hangi 11'le sahaya çıkacağı büyük merak konusu. Okan Buruk, İsviçre'deki mücadelede devre arası oyundan aldığı Driens Mertens'i rövanşta kulübede oturtacak.

İdmanlarda Icardi- Batshuayi ikilisini deneyen tecrübeli hocanın Belçikalı forveti oyunun sıkışması durumunda hamle olarak kullanmaya daha sıcak baktığı öğrenildi. Buruk'un İsviçre'de 2. yarı 10 numara pozisyonunda forma giyen Ziyech'e formayı vermesi bekleniyor. Küçük bir ihtimal de olsa başarılı teknik adamın merkezi kuvvetlendirme amacıyla Berkan'ı Torreira'nın yanına koyup, Sara'yı 10 numarada oynatabileceği ifade ediliyor.



GÖZLER 10'DA OLACAK

Okan Buruk dünkü son idmanda Hakim Ziyech'i 10 numara pozisyonunda denedi. Faslı yıldızın Young Boys önünde sergileyeceği performans merakla bekleniyor. Ziyech ilk maçın devre arası oyuna girmişti.