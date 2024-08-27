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Brezilyalı yıldız Fred, takımına verdiği katkı ile dikkatleri çekiyor!

Fred’li Fenerbahçe, 38 maçta yüzde 86 galibiyet yüzdesi yakalarken 105 gol attı ve 26 gol yedi. Fred’siz Kanarya ise 23 maçta 13 kez kazandı. Yüzde 56 galibiyet oranı tutturdu. 42 gol atıp kalesinde 32 gol gördü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024
Brezilyalı yıldız Fred, takımına verdiği katkı ile dikkatleri çekiyor!

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı maestrosu Fred, takımına verdiği katkı ile dikkatleri çekiyor. Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldız orta sahası Rizespor maçında yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekti.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, Fenerbahçe'de 38 maçta forma giydi. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda sadece 2 kez kaybetti. 33 kez kazanırken 3 beraberlik yaşadı. Yüzde 86 galibiyet oranı tutturdu. Fenerbahçe Fred'in oynadığı maçlarda 105 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

O VARSA YENİLGİ YOK
Kanarya, Fred'in forma giymediği 23 maçta ise 13 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 6 yenilgi alırken 4 kez de beraberlik yaşadı. 42 gol atarken 32 gol yedi. 31 yaşındaki yıldız oyuncu, Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Fenerbahçe, Fred'in oynadığı hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi. Sarı Kanarya, 26 maçta 23 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Yıldız oyuncu, ligin ilk haftasında sakat olduğu için Adana Demirspor maçında görev yapamadı. Bu sezon tüm kulvarlarda 198 dakika sahada kalan Fred, 3 gol ve 1 asistle 4 gole katkıda bulundu.

Mourinho'nun SAHA İÇİNDEKİ GÖZÜ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile çok iyi anlaşan Fred, onun saha içindeki gözü konumunda. Onun taktiklerini arkadaşlarıyla birlikte müthiş uyguluyor.

BRUNO FERNANDES: 'MATADOR'
Fred'in Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes, Fred'in Çaykur Rizespor deplasmanındaki performansına kayıtsız kalamadı. Yıldız oyuncu, Fred'in sosyal medyadaki paylaşımının altına 'Matador' yorumunu yaptı. Bu paylaşım sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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