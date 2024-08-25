Ferdi Kadıoğlu dünyanın en pahalı 15. sol beki konumunda

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu 30+5 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olmuştu. En çok bonservis ödenen Türk futbolcu olarak tarihe geçen 24 yaşındaki yıldız futbolcu bir başka başarısıyla daha yine gündemde. Yıldız oyuncu 30 milyon Euro'luk piyasa değeriyle de dünyanın en pahalı 15. sol beki konumunda bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu, İspanya ile Avrupa Şampiyonu olan Marc Cucurella, Ben Chilwell, Antonio Cambiasso ve Tsimikas gibi isimleri de geride bırakmayı başardı. Listenin ilk sırasında ise 75 milyon Euro'luk değeriyle Manchester City'nin 22 yaşındaki Hırvat sol beki Josko Gvardiol bulunuyor.

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