Brighton’a gitmek için gün sayan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili çarpıcı gerçeği TAKVİM açıklıyor!

Milli Takım ve Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'a gitmek için artık gün sayıyor. Fenerbahçe ve İngiliz kulübü 35 milyon Euro karşılığında anlaşma sağlarken, artık sadece bonus maddeleri ve ödeme planı üzerinde görüşmeler yapılıyor. Bu hafta sonuna kadar Ferdi'nin Ada'nın yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcunun ayrılık kararı camiada büyük bir üzüntü yaratırken, perde arkasındaki çok çarpıcı bir gerçeği TAKVİM açıklıyor.

Alınan bilgilere göre Ferdi hem geçtiğimiz sezonun bitimi hem de Euro 2024 sonrasında Başkan Ali Koç'la görüşerek, "Çok büyük bir takımdan teklif almazsam gitmem" sözünü verdi. Ancak tatil bitimi kampa katılan yıldız futbolcu hem idmanlar hem de hazırlık maçlarının ardından Jose Mourinho'nun sol bekte 1. opsiyon olarak kendisi yerine Oosterwolde'yi gördüğünü fark etti. Bazı maçlarda hücumun solunda oynatılan Ferdi bu durumdan büyük rahatsızlık duydu ve 5 büyük ligde majör bir kulübe gitmek istemesine rağmen Brighton'ın teklifini gündemine aldı. Milli futbolcu yönetimin yeni sözleşme teklifi ve ısrarlı tutumuna rağmen Mourinho ile sorunlar yaşayabileceğini düşündüğü için İngiliz kulübüne "evet" dedi.



BRIGHTON SOL BEKİNİ KİRALADI!

Brighton kulübü Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varmasının ardından flaş bir hamle yaptı. İngiliz ekibi, sol beki Valentin Barco'nun kiralanması için Sevilla ile el sıkıştı. Ferdi resmi imzayı atar atmaz Barco da İspanya'nın yolunu tutacak.

SÖZLEŞMESİ GÖNDERİLDİ!

Brighton kulübü her konuda anlaşmaya vardığı Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesini avukatına gönderdi. Gerekli incelemelerin ardından milli futbolcu sözleşmeye onay verecek ve ardından Ada'ya yolculuk planlaması yapılacak.