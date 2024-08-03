Fenerbahçe’de Lille mücadelesi öncesi 2 değişiklik! O isimler kadroya girdi

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kadrosunda Lille turu öncesi 2 değişiklik yapıldı. Lugano maçından farklı olarak kadrodan çıkarılan isimler Ryan Kent ve sakatlığı bulunan Fred olurken kadroya eklenen isimler Miha Zajc ve yeni transfer Youssef En-Nesyri oldu. Öte yandan Lugano turunda kadroda olmayan Cengiz Ünder, Samet Akaydın, Levent Mercan, Luan Peres, Miguel Crespo, Emre Mor ve Burak Kapacak yine kadroya dahil edilmedi. Fenerbahçe'nin rakibiyle oynayacağı maça 24 saat kala 2 oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor.

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