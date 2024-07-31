Fenerbahçe’de Fred yine sakatlık yaşadı!

Fenerbahçe forması giyen Fred, Lugano ile Kadıköy'de oynanan rövanş maçında ilk 11'de başlayan isimlerden biriydi. Brezilyalı futbolcu, rakibi Antonius Papadopoulos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu maça devam edemedi. Teknik direktör Jose Mourinho, 31. dakikada İsmail Yüksek'i oyuna aldı. Geçen sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kabus yaşayan Fred, bu sezonun ilk resmi maçında benzer bir durum ile karşlaştı. Fenerbahçe'nin ligi ikinci bitirdiği sezonda Fred 17 maçta tendon sakatlığı ve kas sakatlıkları nedeniyle takımını yalnız bırakmıştı. Fred, geçen sezon toplam 35 maça çıkarken, takımına 3 gol, 8 de asist katkısı verdi. Öte yandan taraftarlar sosyal medyada, "Fred'in sakatlık mesaisi başladı" yorumlarını yaptı.

Fenerbahçeli futbolcular uzatmalarda gelen galibiyet golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı.



SAİNT MAXİMİN İLK KEZ KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle Lugano ile oynanan ilk maçta forma giyemeyen yeni transfer Allan Saint-Maximin rövanş maçının kadrosunda yer aldı. Maçta forma şansı bulamayan 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusuna taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu.



RADE KRUNİC SINIFI GEÇEMEDİ

Takımdaki geleceği tartışma konusu olan Rade Krunic, ilk maçtaki vasat performansına karşın Lugano ile oynanan rövanşta 11'de başladı. Jose Mourinho'nun ısrar ettiği Bosna Hersekli futbolcu, bekleneni veremedi. Portekizli, ikinci yarıda Krunic'in yerine Mert Hakan'ı sahaya sürdü.