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İrem Derici, aşk hayatını espriyle özetledi: Benden selam söyleyin bütün aşklarıma

Çeşme’de konser veren İrem Derici, aşk hayatını espriyle özetledi: Sezen Aksu’nun şarkısında ‘Benden selam söyleyin bütün aşklarıma’ deniyor. Buradan eski aşklarıma selam söylemeye kalksam 3 hafta sürer...

Ercan Akgün Ercan Akgün takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
İrem Derici, aşk hayatını espriyle özetledi: Benden selam söyleyin bütün aşklarıma

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İrem Derici, hafta sonu Çeşme'de konser verdi. Alaçatı Kali Beach'te sahneye çıkan Derici'yi dinlemeye gelenler arasında popçu Bengü, eşi Selim Selimoğlu ve kızları Zeynep de vardı.

Programın başında sahneye davet edilen Bengü, birkaç şarkı söyledikten sonra eşi ve kızının yanına geri döndü. Sevenlerinin karşısına bikini üstüyle çıkan İrem Derici, konserinde hareketli parçalardan oluşan bir repertuar sundu. 37 yaşında olduğunu ve başından bir evlilik geçtiğini dile getiren Derici, "Kendimden yaşça genç olan erkeklerden hoşlanıyorum" dedi.

SÜRPRİZ ŞARKILAR YOLDA
Sezen Aksu'nun "Ne kavgam bitti ne sevdam" şarkısını söyleyen ünlü şarkıcı, parça içerisinde yer alan "Benden selam söyleyin bütün aşklarıma" sözlerine değinerek "Aşk geçmişim çok kabarık. Buradan eski aşklarıma selam söylemeye kalksam 3 hafta sürer" diye konuştu. İrem Derici, dinleyicilere "Sürpriz şarkılar geliyor. Merak edeceğiniz bir liste yapıyorum. Yakında dijital müzik platformlarında da bunu paylaşacağım. Gelmiş geçmiş en hareketli, en hızlı şarkılar olacak o listede" diye seslendi.

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