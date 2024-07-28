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Galatasaraylı Kaan Ayhan: Yeni rekorların peşindeyiz

Avusturya kampında konuşan Kaan Ayhan, “Yeni sezonda şampiyonluk ve Avrupa’da başarı istiyoruz. Yeni rekorların peşindeyiz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Galatasaraylı Kaan Ayhan: Yeni rekorların peşindeyiz

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Cimbom'da forma giyen Kaan Ayhan, Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğu ve Avrupa'da başarıyı hedeflediklerini söyledi. Ayhan, "Geçen sezon rekorlar kırdık. Bu sezon da devamını getirmek istiyoruz. Yeni rekorlar kırmayı istiyoruz. Bizim için anahtar kelime kalite. Ligde şampiyonluk, Avrupa'da da başarı hedefliyoruz" dedi. Galatasaray'da uzun yıllar kalmak istediğini belirten Ayhan, taraftarları mutlu etmek istediklerinin de altını çizdi.
Takımda joker isimlerden biri olan Kaan Ayhan geçen sezon 49 maçta 1 gol, 3 de asist katkısı sağladı.

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