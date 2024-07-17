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Sağ bek için arayışlarını sürdüren Galatasaray Danimarkalı yıldızla temasta

Cimbom, Kopenhag’ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert için 8 milyon bonservis, 2 milyon Euro da bonus teklif etti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:02
Sağ bek için arayışlarını sürdüren Galatasaray Danimarkalı yıldızla temasta

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Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Galatasaray, Kopenhag'ın 21 yaşındaki sağ beki Elias Jelert'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı. Kopenhag kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla teklifi doğruladı. Kopenhag'tan yapılan açıklamada, "Elias Jelert'in Galatasaray'a olası bir transferi hakkında piyasada söylentiler ortaya çıktı.

Kopenhag, Elias Jelert için Galatasaray'dan bir teklif alındığını doğrulayabilir. Taraflar arasındaki görüşmeler halen devam etmektedir ve bir anlaşmaya varılacağı kesin değildir. Nihai bir anlaşmaya varılması halinde bir şirket duyurusu yapılacaktır" ifadeleri yer aldı. Danimarka'dan Tipsbladet'in haberine göre; Galatasaray, Jelert için Kopenhag'a bonuslar dahil 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. Kopenhag'ın bu teklifi ciddiye aldığı ancak kabul edip etmeme konusunda bir baskı hissetmediği ve aceleye etmeyeceği kaydedildi. Jelert'in Kopenhag'ın salı günü Sonderjyske ile oynayacağı hazırlık maçında forma giymeyeceği, nedeninin Galatasaray ile devam eden transfer görüşmeleri olduğu belirtildi.

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