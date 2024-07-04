PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

TAKVİM'in usta yazarları İtalyan hoca Vincenzo Montella'yla ilgili flaş ifadeler kullandı

Milli Takımımız'ı tarihinde ilk kez grup lideri olarak bir turnuvaya taşıyan Vincenzo Montella, Avusturya zaferi ile gönüllerde taht kurdu. Portekiz yenilgisi sonrası çok ağır ve çirkin eleştiriler alan, menajerlerden komisyon almakla bile ihtam edilen İtalyan hoca en güzel yanıtı yine sahada verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
TAKVİM’in usta yazarları İtalyan hoca Vincenzo Montella’yla ilgili flaş ifadeler kullandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milli Takımımız'ı tarihinde ilk kez grup lideri olarak bir turnuvaya taşıyan Vincenzo Montella, Avusturya zaferi ile gönüllerde taht kurdu. Portekiz yenilgisi sonrası çok ağır ve çirkin eleştiriler alan, menajerlerden komisyon almakla bile ihtam edilen İtalyan hoca en güzel yanıtı yine sahada verdi. TAKVİM'in usta yazarları tecrübeli, teknik adam için yapılan sert eleştirileri ve suçlamaları yorumladı.

BENCE BİR MAHCUBİYET OLUŞMUŞTUR
Alınan galibiyetin baş mimarı kesinlikle Montella. Takım bekleneni veremediği zaman hoca her zaman eleştirilir bu son derece doğal. Fakat dünkü maçla bütün eleştirileri bence sonlandırdı. Resmen maçı alan isim oldu. Üçlü savunma ile oynaması rakibin en iyi yaptığı şey olan önde baskıyı yok etti. Özür değil de bir mahcubiyet olmuştur hocaya karşı. Fakat bu da işin doğasında var. (İLKER YAĞCIOĞLU)

ÖZÜR BORCU YOK ALKIŞLIYORUZ
Ben bir özür borcunun olduğunu düşünmüyorum. Yapılan eleştiriler milli takımı daha iyi bir hale getirmek içindi. Zaten, milli takımı kötülemek için konuşan da ahlaksızdır. Ama genele baktığımızda oyun ve oyuncu tercihlerinde hatalar yapan bir Montella gördük. Sadece Avusturya maçında iyi oynadık. Onda da rakip bizden üstündü. Özür borcumuz yok. Başarıyı hep birlikte alkışlıyoruz. (OKTAY DERELİOĞLU)

YAPILAN TÜM SUÇLAMALAR ACIMASIZLIKTIR
Montella'yı teknik adam olarak eleştirebiliriz. Fakat menajerler yönlendirdi, komisyon aldı diye eleştirmek acımasızca olur. Özellikle Portekiz maçı öncesi yaptığı kadro tercihlerinden dolayı hepimiz eleştirdik. Aldığımız skorla da çoğumuz haklı çıktı. Ben kendi adıma bir oyun sistemimizin olmadığını, doğaçlama oynadığımızı düşünüyorum. Türk gücüyle maçı kazandık. (EVREN TURHAN)

BU KADAR AĞIR ELEŞTİRİLERİ HAK ETMİYOR
Montella farklı bir teknik direktör. Oyun ve oyuncu tercihlerinde eleştirilebilir ancak bu kadar ağır ifadeleri hak etmiyor. Ben oyun ve oyuncu tercihleri hakkındaki eleştirilerin şampiyona bittikten sonra yapılması daha doğru diye düşünürken 'Yıkmaya yönelik' birçok söylem karşısında da Montella yine kendi bildiği doğrulardan vazgeçmeyecektir. (ULAŞ ÖZDEMİR)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayseri’de karanlık eller devrede| Sokaklara adam taşıyan 19 yaşındaki provokatörün ifadesine ulaşıldı! Örgütlenme biçimleri deşifre oldu
Eylem Tok’un şoke eden görüntüleri ortaya çıktı! Şöhret peşinden hapse! Venedik Film Festivali’nin kırmızı halısında şov adımları...
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU| SSK ve Bağ-Kurlulara zam hesaplama! En düşük emekli maaşı ne kadar 2024?
MSB’den Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 37 terör hedefi vuruldu
Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu
MEMURUN ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, doktor, hemşire… | memur zammı temmuz 2024
Merdan Yanardağ’ın ’bozkurt’ cehaleti! Merih Demiral’ı hedef aldı siyasi simge dedi yalanı elinde patladı
A Milli Takım’ın oyuncusu Kenan Yıldız’ın aşk konusunda talipleri durmak bilmiyor! Ünlü teknik adamın kızından flaş hamleler...
Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük
Dilan Polat soruşturması tamamlandı: Eşi Engin Polat’la birlikte 3 ayrı suçtan iddianame düzenlendi! İstenen cezalar belli oldu
Astana’da ’Suriye’ zirvesi! Başkan Erdoğan’dan Teröristan kurdurmayız mesajı: Putin’den İlişkilerimiz ilerliyor sözleri
UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’a soruşturma açıldı | Türkiye’den peş peşe tepkiler! Merih ceza alır mı?
Başkan Erdoğan’dan Astana çıkarması! ŞİÖ’de enerjiden turizme işbirliği gündemi... Türkiye Gazze’nin sesi olacak | Peş peşe temaslar
Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak
Dün İtalyan bugün Alman! Merih Demiral’ın yaptığı bozkurt işareti Türk düşmanlarını ortaya çıkardı
SON DAKİKA