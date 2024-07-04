TAKVİM’in usta yazarları İtalyan hoca Vincenzo Montella’yla ilgili flaş ifadeler kullandı

Milli Takımımız'ı tarihinde ilk kez grup lideri olarak bir turnuvaya taşıyan Vincenzo Montella, Avusturya zaferi ile gönüllerde taht kurdu. Portekiz yenilgisi sonrası çok ağır ve çirkin eleştiriler alan, menajerlerden komisyon almakla bile ihtam edilen İtalyan hoca en güzel yanıtı yine sahada verdi. TAKVİM'in usta yazarları tecrübeli, teknik adam için yapılan sert eleştirileri ve suçlamaları yorumladı.

BENCE BİR MAHCUBİYET OLUŞMUŞTUR

Alınan galibiyetin baş mimarı kesinlikle Montella. Takım bekleneni veremediği zaman hoca her zaman eleştirilir bu son derece doğal. Fakat dünkü maçla bütün eleştirileri bence sonlandırdı. Resmen maçı alan isim oldu. Üçlü savunma ile oynaması rakibin en iyi yaptığı şey olan önde baskıyı yok etti. Özür değil de bir mahcubiyet olmuştur hocaya karşı. Fakat bu da işin doğasında var. (İLKER YAĞCIOĞLU)

ÖZÜR BORCU YOK ALKIŞLIYORUZ

Ben bir özür borcunun olduğunu düşünmüyorum. Yapılan eleştiriler milli takımı daha iyi bir hale getirmek içindi. Zaten, milli takımı kötülemek için konuşan da ahlaksızdır. Ama genele baktığımızda oyun ve oyuncu tercihlerinde hatalar yapan bir Montella gördük. Sadece Avusturya maçında iyi oynadık. Onda da rakip bizden üstündü. Özür borcumuz yok. Başarıyı hep birlikte alkışlıyoruz. (OKTAY DERELİOĞLU)

YAPILAN TÜM SUÇLAMALAR ACIMASIZLIKTIR

Montella'yı teknik adam olarak eleştirebiliriz. Fakat menajerler yönlendirdi, komisyon aldı diye eleştirmek acımasızca olur. Özellikle Portekiz maçı öncesi yaptığı kadro tercihlerinden dolayı hepimiz eleştirdik. Aldığımız skorla da çoğumuz haklı çıktı. Ben kendi adıma bir oyun sistemimizin olmadığını, doğaçlama oynadığımızı düşünüyorum. Türk gücüyle maçı kazandık. (EVREN TURHAN)

BU KADAR AĞIR ELEŞTİRİLERİ HAK ETMİYOR

Montella farklı bir teknik direktör. Oyun ve oyuncu tercihlerinde eleştirilebilir ancak bu kadar ağır ifadeleri hak etmiyor. Ben oyun ve oyuncu tercihleri hakkındaki eleştirilerin şampiyona bittikten sonra yapılması daha doğru diye düşünürken 'Yıkmaya yönelik' birçok söylem karşısında da Montella yine kendi bildiği doğrulardan vazgeçmeyecektir. (ULAŞ ÖZDEMİR)