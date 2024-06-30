Çizme’de Zaniolo kapışması

Aston Villa'nın satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından Galatasaray'a dönen Nicolo Zaniolo ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberinde Atalanta'nın Zaniolo'ya satın alma hakkıyla birlikte cazip bir kiralama teklifi sunduğu ancak satın alma opsiyonunun yer almamasının Galatasaray tarafından olumlu karşılanmadığı belirtildi. Ayrıca Fiorentina'nın ise 24 yaşındaki yıldızın transferini birkaç gün içinde bitirmeyi planladığı öğrenildi. Öte yandan Zaniolo'dan Galatasaray'a veda niteliğinde bir hareket geldi. İtalyan yıldızın, sosyal medya hesabından Cimbom ile ilgili yaptığı paylaşımları sildiği görüldü.

BİR TEK EMİN'İ UNUTMADI

Zaniolo, Galatasaray döneminden sadece depremde yaşamını yitiren Muhammed Emin Özkan'ın babasıyla bir araya geldiği fotoğrafı kaldırmadı.