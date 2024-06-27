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Milliler Çekya'yı yıktı: Son 16 turuna kaldı! Salı günü rakibimiz Avusturya

20’de Çekyalı Barak kırmızı kartla atıldı. 51’de Hakan Çalhanoğlu sahne aldı. 67’de Soucek ile Çekler eşitliği yakaladı. 90+5’te son sözü Cenk söyledi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Haziran 2024 Güncelleme 27 Haziran 2024, 07:01
Milliler Çekya’yı yıktı: Son 16 turuna kaldı! Salı günü rakibimiz Avusturya

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Milli Futbol Takımımız, Euro 2024 F Grubu son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Grubunu 2. sırada tamamlayan Milliler, son 16 turunda salı günü Avusturya ile mücadele edecek. Çekya, maça hızlı başlayan taraf oldu. 2. dakikada Provod'un sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Mert Günok, topu kornere tokatladı. 18'de Hranac'ın yakın mesafeden kafa vuruşu az farkla auta gitti. 20. dakikada Barak, 2. sarı karttan kırmızı kart gördü. 45'te Jurasek kaleci Mert ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli kaleci bu pozisyonda gole izin vermedi.

ARDA GÜLER DOKUNAMADI
51'de Kenan Yıldız'ın şutunu kaleci müthiş çıkardı. Dönen topta Hakan Çalhanoğlu muhteşem bir vuruşla skoru 1-0'a taşıdı. 65'te ikinci gole çok yaklaştık. Barış Alper Yılmaz, sağ kanattan ortaladı. Arda Güler kale dibinde topa dokunamadı. 67'de Soucek, Mert Günok'la hava topu mücadelesine çıkıp topu önünde buldu. Soucek boş kaleye topu ağlara yolladı: 1-1. 90+5'te galibiyet golünü bulduk. Cenk Tosun topu sol kanatta alıp ceza sahası içine girdi. Yıldız golcünün köşeye sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. Milliler, Çekya zaferiyle son 16 turuna kaldı.

BU DAHA BAŞLANGIÇ
Milli Takımımız'da galibiyet golünü atan Cenk Tosun açıklamalarda bulundu. Tecrübeli golcü, "Gruptan ikinci çıktık. Bu daha herşeyin başlangıcı" şeklinde konuştu.

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