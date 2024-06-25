Beren Saat’ten eşi Kenan Doğulu’ya 2 milyonluk hediye!

Beren Saat, 2014 yılında şarkıcı Kenan Doğulu ile nikah masasına oturmuştu. Son olarak Beren Saat, 50 yaşına giren eşi Kenan Doğulu için, Haziran ayının başında Beykoz'daki lüks evlerinde parti vermişti. Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'ya gitar şeklinde beyaz bir pasta yaptırmıştı. Herkes güzel oyuncunun, eşine ne hediye aldığını merak ediyordu. Merak konusu bu hediyenin lüks bir markaya ait saat olduğu öğrenildi.



JEST YAPTI!

Bir dönem yaşadıklarını soruları geride bırakıp boşanmanın eşiğinden dönen ve sonrasında ise birbirlerine karşılıklı jestler yapan Beren Saat ve Kenan Doğulu, bunlara bir yenisini daha ekledi. Güzel oyuncu 50 yaşına giren eşi Doğulu'ya lüks marka bir saat hediye etmiş. Hem reklamlardan hem de oynadığı dizi ve filmlerden hatrı sayılır bir para kazanan Beren Saat, lüks markaya ait bu saate 55 bin Euro ödemiş. Yani Türk parasına çevirdiğimizde bu lüks hediyenin değeri neredeyse 2 milyon TL'yi buluyor.

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