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17 Mayıs anmasında Okan Buruk net açıklamalar yaptı: "Pazar günü şampiyon olacağız"

UEFA zaferinin 24. yıl dönümünde konuşan teknik direktör Okan Buruk, “F.Bahçe derbisinde alacağımız zaferle inşallah 24. şampiyonluğa ulaşacağız ve bu sevinci de hep birlikte kutlayacağız” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:01
17 Mayıs anmasında Okan Buruk net açıklamalar yaptı: Pazar günü şampiyon olacağız

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Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihindeki UEFA Kupası zaferinin 24. yıl dönümünü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki piknik organizasyonuyla kutladı. Yoğun bir ilginin olduğu organizasyonda teknik direktör Okan Buruk'tan da şampiyonluk açıklaması geldi.

BURUK DUYGULANDI
Öncelikle kendisi için hazırlanan videoları değerlendiren ve duygusal anlar yaşayan Okan Buruk, "Videoları izlerken iki kere gözlerim yaşardı. Biri UEFA Kupası finalini seyrederken, ikincisi de geçen seneki şampiyonluğu izlerken. Galatasaray için bence başarıya giden yol, birliktelikten geçiyor. Birlikteliği sağlamak çok önemli. Bunun için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Öte yandan Okan Buruk, Fenerbahçe ile kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynayacakları derbi mücadelesine ilişkin de iddialı sözlere imza attı. Aslan'ın teknik patronu, "İnşallah pazar günü bir şampiyonluk daha kazanırız. Fenerbahçe derbisinde alacağımız bir galibiyetle şampiyonluğa imza atmak istiyoruz. İnşallah bu sevinci de taraftarımız ve camiamızla hep birlikte yaşarız. Derbide galibiyet istiyoruz" açıklamasında bulundu. Organizasyonda bulunanlar, Buruk'u bu açıklamasından sonra alkışlayarak destek vermeyi ihmal etmedi.

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