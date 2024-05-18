17 Mayıs anmasında Okan Buruk net açıklamalar yaptı: "Pazar günü şampiyon olacağız"

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihindeki UEFA Kupası zaferinin 24. yıl dönümünü Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki piknik organizasyonuyla kutladı. Yoğun bir ilginin olduğu organizasyonda teknik direktör Okan Buruk'tan da şampiyonluk açıklaması geldi.

BURUK DUYGULANDI

Öncelikle kendisi için hazırlanan videoları değerlendiren ve duygusal anlar yaşayan Okan Buruk, "Videoları izlerken iki kere gözlerim yaşardı. Biri UEFA Kupası finalini seyrederken, ikincisi de geçen seneki şampiyonluğu izlerken. Galatasaray için bence başarıya giden yol, birliktelikten geçiyor. Birlikteliği sağlamak çok önemli. Bunun için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Öte yandan Okan Buruk, Fenerbahçe ile kendi sahalarında ve taraftarları önünde oynayacakları derbi mücadelesine ilişkin de iddialı sözlere imza attı. Aslan'ın teknik patronu, "İnşallah pazar günü bir şampiyonluk daha kazanırız. Fenerbahçe derbisinde alacağımız bir galibiyetle şampiyonluğa imza atmak istiyoruz. İnşallah bu sevinci de taraftarımız ve camiamızla hep birlikte yaşarız. Derbide galibiyet istiyoruz" açıklamasında bulundu. Organizasyonda bulunanlar, Buruk'u bu açıklamasından sonra alkışlayarak destek vermeyi ihmal etmedi.