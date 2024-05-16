’Car’lı yatırım!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Atakan Beyi Ragıp Savaş, bu kez araba tutkusuyla gündeme geldi. Tam bir klasik araba hayranı olan Savaş, bir markanın klasiklerinden olan 300 SL Cabrio'sunu satışa çıkardı. Çok bilinen bir alışveriş sitesine ilan veren ünlü oyuncunun klasik otomobilini 2.1 milyon liraya satışa sunduğu öğrenildi.

'İFLAH OLMAZ BIR TUTKUM VAR'

Oyuncunun adının ve soyadının baş harflerinden oluşan özel plakalı aracına büyük talep olduğu belirtildi. Bu arada savaş kendisini iflah olmaz bir otomobil tutkunu olarak tanımlıyor. "Kendimi bildim bileli otomobil merakım var diyebilirim. Çok büyük keyifle kullandım. Şimdi klasik araba merakım var. Kendi küçük garajımı oluşturmak istiyorum" diyor.