AI’NTEP Festivali

Yapay zeka teknolojisi Anadolu'da üniversite ve sanayi kuruluşlarının gündem maddesi olmaya devam ediyor. Gaziantep'te düzenlenen AI'NTEP Yapay Zeka Festivali, ilgili sektör liderlerini, uzmanları, akademisyenleri, öğrencileri, yazılım geliştiricileri, uygulayıcıları, yapay zekaya ilgi duyan veya kullanan herkesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ) buluşturdu.

AI'NTEP festivalinde, Türkiye'de bir ilk olarak, Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından 'Üretken Yapay Zeka Tabanlı Akıllı Eğitim Asistanı' geliştirildiğiNİN ve devreye alındığının müjdesi de verildi. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Üniversitemizde devreye almakta olduğumuz ve üniversitemizin 'öğrenci bilgi/ yönetim sistemi' ile entegre edilmiş bu 'üretken yapay zeka' uygulaması sayesinde öğrencilerimiz, akademik ders materyallerine daha kolay erişebilecek, ders bazlı ve akıllı sorgulamalar ve etkileşim yapabilecek, öğrenme hızını ve kalitesini artırabilecek. HKÜ olarak, tüm eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinde yapay zekanın gücünü etkin bir biçimde ve sonuna kadar kullanma konusunda kararlıyız" dedi.