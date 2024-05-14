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24. şampiyonluk için gün sayan Galatasaray kırılmadık rekor bırakmadı

Süper Lig’de 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı. İç saha yenilmezlik serisini 35 maça çıkardı. Evinde oynadığı 18 maçı da kazandı. Puan ve gol rekorlarını da kırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 07:01
24. şampiyonluk için gün sayan Galatasaray kırılmadık rekor bırakmadı

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Galatasaray, rakipleriyle değil rakamlarla yarışıyor. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, kırılmadık rekor bırakmadı. İşte o rekorlar...

17 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ
Cimbom, Süper Lig'de üst üste 17 maçtan galibiyetle ayrıldı. Daha önceki rekor 15'ti. Sarı-Kırmızılılar, Sivas ve Karagümrük galibiyetleriyle rekoru geliştirdi.

EVİNDE ONA YAN BAKILMIYOR
Ligdeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan Aslan, sonrasındaki 35 karşılaşmayı kaybetmedi.

SAHASINDA HİÇ FİRE VERMEDİ
Galatasaray bu sezon evinde hiç puan kaybetmedi. 18'de 18 yapan Sarı-Kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım konumunda yer alıyor.

PUAN REKORUNU GELİŞTİRDİ
Aslan, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım konumunda. Daha önce rekor 93 ile Fenerbahçe'deydi.

+65 AVERAJLA REKOR ONDA
Bu sezon rakip filelere 89 gol gönderen Galatasaray, kalesinde 24 gol gördü. Sarı-Kırmızılılar, +65 averajla Süper Lig tarihinin en iyi averajına sahip.

ASLAN'DAN GALİBİYET REKORU
Bir sezon içinde en fazla galibiyet alan takım da Galatasaray. Cimbom, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 32 galibiyet aldı. Sadece 1 kez kaybetti.

27 GOLE KATKI VERDİ
37 yaşındaki Dries Mertens, takımının son 30 golünün 14'üne de direkt katkı verdi. Deneyimli futbolcu ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 49 resmi karşılaşmada 12 gol, 15 asistle 27 gole katkıda bulundu.

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