Emekliye Temmuz zammı

Milyonlarca emeklinin ve memurun alacağı yılın ikinci zam oranı için geri sayım devam ediyor. Yüzde 68.80 olarak açıklanan Nisan ayı enflasyonu ile birlikte 4 aylık oran da ortaya çıkmış oldu. Aralık ile Mayıs arasında oluşan 4 aylık enflasyon oranı yüzde 18.72 olarak hesaplandı. Bu oranın üzerine Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek ve emekliler ile kamu çalışanların Temmuz ayında alacakları yılın ikinci zam oranı şekillenmiş olacak.

ÜÇ AYAKLI ARTIŞ OLDU

Ocak ayında yüzde 37.57 olarak çıkan 6 aylık enflasyon yüzde 49.25'e tamamlanmış ve tüm memurlar ile tüm emeklilere bu oranda zam yapılmıştı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 11.68 puanlık refah payı eklenmişti. Ardından ikramiyeler 3 bin liradan 3 bin liraya çıkartılmış ve promosyon rakamları da 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değiştirilmişti. Bankalar rekabet ortamı içinde bu rakamları 18 bin liraya kadar yükseltmişti. Şimdi yılın ikinci zammı için de refah payı ve taban maaş artışı beklentileri var. Ortaya çıkan 4 aylık yüzde 18.72 oranındaki enflasyon rakamının maaşlar üzerinde etkileri ve beklentiler şöyle oluştu:



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ: Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında oluşan 6 aylık enflasyon oranında artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık yüzde 18.72'lik oran kesinleşmiş oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon artışı şu anda yüzde 18.72. Bu oranın üzerine Mayıs ve Haziran enflasyonları da eklenecek. Böylece 6 aylık oran ortaya çıkacak ve emeklilerin de 6 aylık zamları kesinleşecek. Burada tahminler yıl sonunda yüzde 25-30 civarında bir 6 aylık enflasyonun çıkması yönünde. Bu gerçekleştiğinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı yüzde 25-30 bandında olacak. Bunun üzerine eklenmesi düşünülen refah payı ile birlikte zam oranının yüzde 35-40 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.



MEMURLAR-MEMUR EMEKLİLERİ: Yılda iki kez zam alan bir başka kesim ise kamu çalışanları ve emekli sandığı emeklileri. Memurlar ve memur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşmede imzalanan oranlarda zam alıyor. Bunun üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon farkı da zam oranına ekleniyor. Ocak ayında yüzde 15 toplu sözleşme artışı ve oluşan enflasyon farkıyla birlikte yüzde 49.25 oranında zam alan memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında da yüzde 10 toplu sözleşme zammı alacak.

Yüzde 15'lik ocak zammının üzerinde oluşacak enflasyon ise fark olarak ödenecek. Yüzde 18.72'lik 4 aylık enflasyon düşünüldüğünde memurlar ve memur emeklileri için de fark ödenmesi kesinleşti. Mayıs ve haziran enflasyonlarının da eklendiği varsayıldığında bu fark daha da artacak. 6 aylık enflasyon tahminlerine göre memurlar ve memur emeklilerinin de maaş zammının 25-30 bandında çıkması 15 puanın üzerinde bir enflasyon farkının oluşması bekleniyor. Burada Ocak'taki gibi bir refah payı uygulandığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 35-40 bandındaki zammıyla eşitlenme de söz konusu olabilecek.



SOSYAL YARDIMLAR: Yaşlılık maaşı, engelli maaşı, evde bakım aylığı gibi sosyal ödemeler de her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artıyor. Buradaki artış oranı ise memurlar ve memur emeklilerinin zam oranlarıyla aynı oluyor. Memur emeklileri için yapılacak yüzde 10'luk toplu sözleşme ve enflasyon farkı sonrası ortaya çıkacak oran sosyal yardımlara da uygulanacak. Refah payı uygulanırsa bu ilave oran da sosyal yardımları aynı şekilde artıracak.



TABAN MAAŞLAR: Temmuz ayı için bir başka beklenti ise taban maaşlarla ilgili. Ocak ayında 7.500 TL'den 10 in TL'ye çıkartılan en düşük emekli maaşı Temmuz'da yeniden belirlenecek. Taban maaşa yapılacak artış daha düşük aylığı olan emeklilere yapılan seyyanen desteği de artırmış olacak. Burada artışın 6 aylık enflasyon kadar olması bekleniyor. Ya da yıl sonu enflasyon oranı da uygulanabilir. Her iki formülde de taban maaşların 14-15 bin TL bandına çıkması bekleniyor.