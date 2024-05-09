Basur ’cep’te

İlk çıktığı zamanlarda hayatı kolaylaştırması ile bilinen cep telefonlarının artık faydasından çok zararları konuşuluyor. Kontrollü kullanılmadığı durumlarda dijital bağımlılıktan duruş bozukluğuna kadar, pek çok sıkıntıya sebep oluyor. Doç. Dr. Eyüp Murat Yılmaz, elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarının sadece insanların beynine değil vücuttaki pek çok organa olumsuz etkilediğini söyleyerek cep telefonlarının basura neden olduğunu kaydediyor.

TUVALETTE FAZLA OTURMAYIN

Eskiden belli kişilerde ve çocuklarda daha sık görülen telefon bağımlılığının bugün her yaş grubunda görülen bir hastalık olmaya başladı. Maalesef telefon kullanımın yaygınlaşması ile insanların hareketsizliğe bağlı sıkıntıları da artıyor. Son dönem yapılan bilimsel çalışmalar bize gösteriyor ki tuvalette telefona bağlı gereğinden fazla oturup ıkınma basur ve anal fissür gibi makat bölgesi hastalıklarını çoğaltıyor. Tuvalete telefonla girmeyin.