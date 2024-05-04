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İrfan Can çılgınlığı

Fenerbahçe’nin yerli yıldızı İrfan Can Kahveci için 8 milyon Euro öneren Sevilla’dan sonra İngiltere’den Newcastle United da devreye girdi. Avrupa’dan toplam 5 kulüp, Kahveci’yi renklerine bağlayabilmek için yarışacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 07:02
İrfan Can çılgınlığı

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Başarılı performansıyla birlikte Fenerbahçe taraftarlarının gönlünde taht kuran İrfan Can Kahveci, Avrupa'dan birçok kulübün de transfer radarında bulunuyor. Sarı-Lacivertli futbolcuyu kadrosuna katabilmek için Avrupa'nın önde gelen 5 kulübü harekete geçti.

NEWCASTLE DEVREYE GİRDİ
La Liga ekiplerinden biri olan Sevilla'nın 8 milyon Euro'luk teklifinin ardından İrfan Can Kahveci için Premier Lig kulüplerinden Newcastle United'ın da devreye girdiği ortaya çıktı. Ada ekibinin, sezon sonunda Kanarya'ya cazip bir teklif yapmasının sürpriz olmayacağı belirlendi. Kahveci'ye 3 İspanyol kulübünün daha talip olduğu ve toplamda 5 kulübün 28 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak istediği belirtildi.

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE
30 Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, orta vadede Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Fakat; teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro yapılanmasında önemli bir yere sahip olan futbolcunun önceliğinin Fenerbahçe olduğu ve transferi halinde kulübüne önemli bir bonservis kazandırmayı hedeflediği öğrenildi. 2021 yılından bu yana Kanarya'da oynayan İrfan Can Kahveci, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 45 maçta 18 gol attı ve 12 de asist kaydetti. 2021 yılında 11.5 milyon Euro ile en yüksek piyasa değerine ulaşan Kahveci'ye güncel verilere göre 9 milyon Euro değer biçiliyor. Kahveci'nin şampiyonluk elde etmeleri halinde ayrılığa sıcak bakabileceği de gelen haberler arasında.

56 GOLE ETKİ ETTİ
İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 128 maçta 29 gol attı. 27 de asist yapan futbolcu, 56 gole direkt etti etti. Kahveci'nin kariyerinde ise 395 maçta 65 gol ve 58 asisti bulunuyor.

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