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Trafik sigortasında endeks dönemi

Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem Mayıs’ta başlıyor. Primler; asgari ücret, araç fiyatı, hasar onarım ve yedek parçalardaki değişime göre belirlenecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Nisan 2024 Güncelleme 24 Nisan 2024, 16:05
Trafik sigortasında endeks dönemi

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Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Artık primler her ay maliyet endeksine göre hesaplanacak. Bu endekse göre belirlenen primler, Mayıs'tan itibaren sigortalılara yansıtılacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) hasar maliyet endeksine göre Mayıs'ta trafik sigortasındaki fiyat artışını yüzde 3 olarak belirledi. Yani, Mayıs'ta sigorta şirketleri, yeni endekse göre trafik sigortasının primlerini yüzde 3 artırabilecek.

Trafik sigortasında endeks dönemi!

Bu değişimin ana sebebi ise hasarlarda çıkan maliyetin artışındaki yüksek oranlar. Trafik sigortasında araç gruplarına, illere, sürücülerin hasar geçmişine göre primler, SEDDK tarafından belirlenen tavana göre değişiyor. SEDDK, tavan fiyata her ay yapılacak fiyat artış oranını da tespit ediyor ve şirketler isterlerse bu oranlarda her ay trafik sigortası primini artırabiliyor. SEDDK, son olarak aylık prim artışlarını hem Ocak hem de Şubat ayında yüzde 10'a çıkardı. Mart ve Nisan aylarında da aylık artışları yüzde 5 olarak belirledi. Yeni uygulamayla trafik sigortasında bu dönem kapandı ve hasar maliyet endeksi uygulamasına geçildi. Artık fiyat artışları hasar maliyet endeksine göre tespit edilecek.

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