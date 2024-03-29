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Rota Türkiye: Bu yıl turist yağacak!

Turizmde yeni rekorların sinyali erken rezervasyonlarla geldi. Türkiye, erken rezervasyonlarda İspanya’yı geçerek Almanlar’ın ilk tercihi oldu. 1.5 milyon Alman Antalya’ya rezervasyon yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mart 2024 Güncelleme 29 Mart 2024, 07:00
Rota Türkiye: Bu yıl turist yağacak!

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2023'ü 56.7 milyon ziyaretçi, 54.3 milyar dolar turizm geliri elde ederek rekorla tamamlayan Türkiye, bu yıla da iyi başladı. İlk 2 ayda gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 4 milyon 341 bin 606 oldu. Türkiye'ye turizmde ilgi odağı olurken, erken rezervasyonlar da yeni rekorların sinyalini veriyor. Antalya ve İstanbul'a olan ilgi bunu ortaya koyuyor.

TARİHTE BİR İLK OLDU
Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "WORLD Travel Market, Utrecht Fuarı'ndaki sinyaller son derece olumluydu. EMITT'te de aynı olumlu hava vardı. Berlin fuarına gittik ve durum orada tamamen şekillendi. Ve biz tarihimizde ilk defa erken rezervasyonlarda İspanya'nın önüne geçtik. Mart ayı itibarıyla yaklaşık 1.5 milyon Alman, Antalya'da tatil yapmak için erken rezervasyon yaptırdı. Bu çok önemli bir veri. İngiltere pazarı da çok iyi gidiyor" dedi.

'2024'TE 1.5 MİLYON İNGİLİZ GELİR'
Antalya'ya gelen turist sayısının bu yıl yeni bir rekor kırabileceğini vurgulayan Kavaloğlu, "Ana pazar sıralamasında birinci sırada Almanlar, ikinci sırada Ruslar yer alır. Üçüncü pazar yine İngiltere olacak ve İngilizler bu yıl 1.5 milyon kişiyi bulacaktır. Totalde ise Antalya bu yıl 17 milyon turist bandını geçer" diye konuştu.

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