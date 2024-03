Vitamin takviyeleri hakkında doğru sanılan 8 yanlış

Vitaminlerin öncelikle besinler yoluyla karşılanması gerekiyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysun Işıklar, ülkemizde bilinçsiz vitamin kullanımının çok yaygın olduğunu, doktora danışmadan ve gerekli ölçümler yaptırılmadan vitamin takviyeleri kullanmanın karaciğerden böbrek hasarına dek birçok yıkıcı etkiye yol açabildiğini vurguluyor. Toplumda doğru sanılan 8 yanlışı anlatıyor:



- YANLIŞ: Herkesin aynı miktarda vitamin takviyesine ihtiyacı vardır.

- DOĞRU: Vitamin ihtiyacı yiyecek ve içeceklerin yanı sıra kişinin yaşına, eşlik eden hastalıklara ve yaşam tarzına göre de değişir.



- YANLIŞ: Vitaminler tam emilemediğinden, önerilenden fazla tüketilebilir.

- DOĞRU: Bu düşünce kesinlikle doğru olmadığı gibi vitaminleri gereksiz ve yüksek dozlarda almak ciddi sorunlara yol açabilir.

- YANLIŞ: Multi-vitaminler kötü beslenmeyi telafi eder ve hastalıkları önler.

- DOĞRU: Bilim insanları multi-vitaminlerin etkili olup olmadığı konusunda hala kararsız. Sağlıklı ve dengeli beslenmek her zaman ihtiyaç duyulan besin maddeleri için en iyi reçetedir. Vitamin takviyeleri besin yerine geçmeyi değil, takviye etmeyi amaçlar.



- YANLIŞ: Tüm vitamin takviyeleri doğal ve güvenlidir.

- DOĞRU: Besinler doğadan gelse de üreticiler bunları hap haline getirdiğinde doğal olmaktan çıkıyor. Doğal olması mutlaka güvenli ve etkili olduğu anlamına gelmez. Sonuçta arsenik doğaldır ancak kansere neden olur.



- YANLIŞ: Vitaminler aç karnına alınmalıdır.

- DOĞRU: Suda çözünen vitaminler günün hemen her saatinde alınabilir. Ancak yağda çözünen 4 vitamini (A, D, E ve K) az yiyecekle birlikte almak en iyisidir. Aksi taktirde alınan vitaminler tam olarak emilemez.



- YANLIŞ: Vitaminler sabah alınmalıdır.

- DOĞRU: Vitaminler sabah veya akşam fark etmeksizin günün her saatinde alınabilir. O gün unutulduysa gece yatmadan önce akla geldiyse de içilebilir.



- YANLIŞ: Vitaminler ya da diğer takviyeler ilaçlarla etkileşime girmez.

- DOĞRU: Bunlar ilaçların etkilerini azaltabilir veya artırabilir.



- YANLIŞ: Vitamin takviyesine asla gerek yoktur.

- DOĞRU: Bilim insanları çoğu takviyeye karşı çıkıyor olsa da belirli bir eksiklik olması durumunda faydalı olduğuna inanıyor.