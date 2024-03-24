Otelcilerin yüzü gülecek: Turizmde üçlü bayram!

Turizm sektörüne bayram erken geldi. 20 Mart'ta başlayan Nevruz, 31 Mart'ta başlayacak Paskalya ve 11 Nisan'daki Ramazan Bayramı nedeniyle yoğun talep alan turizmciler, sezonu erken açtı. Nevruz Bayramı nedeniyle İran, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'nden gelen turistleri ağırlayan Antalya otelleri, sezonu bir ay önce çekerek 15 Mart'tan itibaren kapılarını açmaya başladı.

Oteller, Nevruz'un ardından başlayacak Paskalya tatili için Avrupa'dan, 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı için de yerli turist çekecek. Antalya'daki otellerin yüzde 70'inin açıldığını anlatan turizmciler, yoğun talebin etkisiyle Bodrum, Çeşme, Marmaris bölgelerindeki otellerin de sezonu bir ay öne çekerek nisan başında kapılarını açmaya başlayacağını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Ankara'da iftar programında yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını duyurdu.

Bu açıklamanın sektöre doping etkisi yaptığını anlatan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Seçim dönemi bizim için bir belirsizlik yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın böyle bir dönemde tatilin uzatıldığını açıklaması çok kıymetli. Sezona güzel bir başlangıç yaptık" diye konuştu.