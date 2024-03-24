SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Dünya Rusya’dan gelen acı haberle sarsıldı: Korkunç saldırının her bir detayı, şok etkisi yarattı!

11 DEAŞ teröristi, Moskova’daki konser alanını hedef seçti. 143 kişinin öldüğü, 200 kişinin yaralandığı saldırının 22 Mart’ta gerçekleşmesi dikkat çekti. Çünkü DEAŞ, 2016’da Brüksel, 2017’de de Londra saldırıları için aynı tarihi seçmişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Mart 2024 Güncelleme 24 Mart 2024, 06:58
Dünya Rusya’dan gelen acı haberle sarsıldı: Korkunç saldırının her bir detayı, şok etkisi yarattı!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünya bir kez daha terör saldırısıyla sarsıldı... Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonunun bulunduğu Crocus City Hall binası hedef seçildi. 11 DEAŞ teröristi, 22 Mart gecesi binanın çatısını ateşe verdi. Yangın merdivenlerini de zincirle kilitleyen teröristler, binanın zemininden AK-12 silahlarla ölüm yağdırdı. 48 dakika süren saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 143 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerden 26'sının dumandan zehirlendiği belirtildi. 200 kişinin de yaralandığı terör saldırısının 22 Mart'ta olması dikkat çekti. Çünkü DEAŞ; 22 Mart 2016'da Brüksel'i kana bulamıştı. Yerel saatle 08:00 ile 09:11 saatleri arasında Maalbeek metro istasyonunda ve Brüksel Havalimanı'ndaki saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetmişti. 250 kişi de yaralanmıştı. Bir yıl sonra Brüksel saldırısının yıldönümünde bu kez DEAŞ'ın hedefinde Londra vardı. DEAŞ teröristleri Londra'daki Westminster Köprüsü üzerindeki yayaları ezip ardından Westminster Sarayı önündeki polislere bıçakla saldırıda bulunmuştu. Olaylarda 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralanmıştı.

ÖLÜME ÖLÜM!
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sert bir açıklama yaptı. Medvedev, "Yeni bir süreç başladı. Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlıyor. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır" dedi.

ABD UYARMIŞTI
ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart'ta başkent Moskova'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma uyarısında bulunmuştu. Uyarıda, "ABD vatandaşlarından 48 saat boyunca Moskova'da kalabalık alanlardan uzak durmaları istenerek, "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.

YAKINLARINI KAYBEDENLER ŞOKTA
Korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, dün olay yerine gitti. Hepsi gözyaşlarına hakim olamadı.

NOTLAR
Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır" dedi.
Ukrayna: Saldırıların arkasında olduğumuz düzmecedir.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby: Korkunç saldırıyla ilgili bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken.
Moskova'da tüm halka açık etkinlikler iptal edildi.
AB üyesi ülkeler de dün saldırıyı kınadı.
Tacikistan: Bizi suçlamak saçma.

F'OTO' MESAJ!
Rusya İstihbarat Servisi FSB, Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin 'Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında temasları olduğunu' açıkladı. Bu açıklamanın üzerinden sadece 30 dakika geçtikten sonra yeni bir açıklama geldi.

Rusya makamlarından yapılan açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirenlerin Tacikistanlı Nasridinov Makhmadrasul, Ismonov Rivozhidin, Safolzoda Shokhinjonn, Nazarov Rustam olduğu, Ukrayna sınırına 100 kilometre mesafedeki Bryansk'ta yakalandığı anlaşıldı. Moskova yakınlarında da 7 teröristin yakalanmasıyla birlikte sayı 11'e çıktı. Bryansk'ta yakalanan teröristlerin Fransız Renault marka araç kullanması, Moskova'da mesaj olarak algılandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Türkiye 7 gün sonra sandığa gidiyor! AK Parti’den Büyük İstanbul mitingi! Megakent’te Başkan Erdoğan heyecanı! Atatürk Havalimanı’na nasıl gidilir?
Emekliye yeni maaş: Çalışmalar bitti! Destek paketinin detayları belli oluyor
Yaban Çiçekleri geliyor
Başkan Erdoğan’dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’nda önemli açıklamalar
İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı
Deprem algı dinlemez | AK Parti’den büyük beğeni toplayan paylaşım! İstanbul nasıl hazırlıklı olacak? Çare Murat Kurum
CHP yönetimindeki İBB’nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL’den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!
İYİ Parti lideri Meral Akşener’den CHP’li Mansur Yavaş’a ’siyasi ahlaksız’ çıkışı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
O gece bu gece: Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! 5 milyonluk soru açılıyor
Başkan Erdoğan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziye telefonu
Rota yeniden oluşturuldu: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu artık beraber yaşayacak
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekât bir borçtur
Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var! Bomba iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu | Gözaltına alındılar
Başkan Erdoğan’dan Ankara’ya metro müjdesi: Yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız
SON DAKİKA