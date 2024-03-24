Dünya Rusya’dan gelen acı haberle sarsıldı: Korkunç saldırının her bir detayı, şok etkisi yarattı!

Dünya bir kez daha terör saldırısıyla sarsıldı... Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonunun bulunduğu Crocus City Hall binası hedef seçildi. 11 DEAŞ teröristi, 22 Mart gecesi binanın çatısını ateşe verdi. Yangın merdivenlerini de zincirle kilitleyen teröristler, binanın zemininden AK-12 silahlarla ölüm yağdırdı. 48 dakika süren saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 143 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerden 26'sının dumandan zehirlendiği belirtildi. 200 kişinin de yaralandığı terör saldırısının 22 Mart'ta olması dikkat çekti. Çünkü DEAŞ; 22 Mart 2016'da Brüksel'i kana bulamıştı. Yerel saatle 08:00 ile 09:11 saatleri arasında Maalbeek metro istasyonunda ve Brüksel Havalimanı'ndaki saldırılarda 33 kişi hayatını kaybetmişti. 250 kişi de yaralanmıştı. Bir yıl sonra Brüksel saldırısının yıldönümünde bu kez DEAŞ'ın hedefinde Londra vardı. DEAŞ teröristleri Londra'daki Westminster Köprüsü üzerindeki yayaları ezip ardından Westminster Sarayı önündeki polislere bıçakla saldırıda bulunmuştu. Olaylarda 7 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralanmıştı.

ÖLÜME ÖLÜM!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sert bir açıklama yaptı. Medvedev, "Yeni bir süreç başladı. Teröristler yalnızca misilleme amaçlı terörden anlıyor. Şiddete güçle karşılık verilmediği, teröristlerin toplu infazları ve ailelerine yönelik baskılara ölümlerle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır" dedi.



ABD UYARMIŞTI

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 8 Mart'ta başkent Moskova'daki vatandaşlarına kalabalıktan uzak durma uyarısında bulunmuştu. Uyarıda, "ABD vatandaşlarından 48 saat boyunca Moskova'da kalabalık alanlardan uzak durmaları istenerek, "aşırılık yanlılarının" buraları hedef alma planları olduğu kaydedilmişti.

YAKINLARINI KAYBEDENLER ŞOKTA

Korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, dün olay yerine gitti. Hepsi gözyaşlarına hakim olamadı.



NOTLAR

Rusya, BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Tüm dünya toplumu, bu korkunç suçu kınamak zorundadır" dedi.

Ukrayna: Saldırıların arkasında olduğumuz düzmecedir.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby: Korkunç saldırıyla ilgili bir değerlendirme yapmak için henüz çok erken.

Moskova'da tüm halka açık etkinlikler iptal edildi.

AB üyesi ülkeler de dün saldırıyı kınadı.

Tacikistan: Bizi suçlamak saçma.

F'OTO' MESAJ!

Rusya İstihbarat Servisi FSB, Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin 'Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında temasları olduğunu' açıkladı. Bu açıklamanın üzerinden sadece 30 dakika geçtikten sonra yeni bir açıklama geldi.

Rusya makamlarından yapılan açıklamaya göre saldırıyı gerçekleştirenlerin Tacikistanlı Nasridinov Makhmadrasul, Ismonov Rivozhidin, Safolzoda Shokhinjonn, Nazarov Rustam olduğu, Ukrayna sınırına 100 kilometre mesafedeki Bryansk'ta yakalandığı anlaşıldı. Moskova yakınlarında da 7 teröristin yakalanmasıyla birlikte sayı 11'e çıktı. Bryansk'ta yakalanan teröristlerin Fransız Renault marka araç kullanması, Moskova'da mesaj olarak algılandı.