G.Saray’ın eski yıldızı Sneijder olaylı maçla ilgili konuştu

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylar Avrupa ve dünya basınında da geniş yer almıştı. Hollanda'da Galatasaray'ın efsane isimlerinden Wesley Sneijder ve Hollandalı eski futbolcu Andy van der Meyde'nin yorumcu olarak yer aldığı programda da bu konuya değinildi.

Meyde, "Maskeli bir deli sahada size doğru geliyor. Ne düşünürsün? Sen bir futbolcusun, örnek bir rolün var ama sana verilmesini kabul edemezsin" dedi. Eski Galatasaraylı Sneijder de, "Rekabetin ve hassasiyetin ne olduğunu bildikleri halde orta sahada zaferi kutlamak için beş dakika geçirdiklerine inanamıyorum. Bunu yapmamalısın, sadece soyunma odasına girmeli ve orada çılgınca sevinmelisin. Öyle sevinmeleri uygun değildi, tıpkı taraftarların sahaya girmelerinin uygun olmadığı gibi" şeklinde konuştu.



SEN TÜRKİYE'DE OYNAMADIN

Programda tekrar söz olan Van der Meyde, "Wesley biraz haklı belki ama kazandığınız zaman takım olarak sahada kutlama yapma hakkınız var değil mi?" dedi.

Sneijder ise, "Andy, sen Türkiye'de oynamadın. Trabzonspor ve Fenerbahçe arasındaki ilişkinin ne olduğunu biliyorum. Bunu yapmamalısın. Bunu haklı çıkarmıyorum ama bir nedeni var" şeklinde yanıt verdi.