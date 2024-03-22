Evlilik insan doğasına aykırı

Aydan Şener, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında çok özel açıklamalar yaptı. Şener, "Şimdi çok mutluyum. İsyan ettiğim, haksızlıklarla karşılaştığım, bunaldığım, dedikodular beni üzdü, keşke bu işi yapmasaydım, şöhretli olmasaydım, keşke sıradan insan olsaydım dediğim çok oldu. Artık kesinlikle öyle düşünmüyorum, şöhretimin ve insanların sevgisinin keyfini yaşıyorum" derken evlilik konusuna bakış açısını da anlattı. Şener, "Çok erken evlendim. 19 yaşımda evliydim. Evlilik insan doğasına uygun bir kurum değil" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN