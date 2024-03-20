Adalet ’tok’adı

Türkiye'nin beklediği anne-oğula kötü haber! Bakan Tunç, ABD'ye kaçan T. ile yavrusu T. için "acil iade" istediklerini bildirdi. İlginç bir detaya dikkat çekti:

ABD, kendi vatandaşı olduğu için her an yargılama yapabilir! "Yabancı ülkede suç işledin! Seni benim kanunuma göre yargılayacağım" diyebilir...

CEZAİ EHLİYET TAM!

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen kaza gündemin ilk sırasında yer aldı. 16 yaşındaki T.C. 3 ATV aracına çarparak Oğuz Murat Aci'nın ölümüne yol açtı. Kazadan 3 saat sonra annesi E.T. ile ABD'ye kaçtı. Soruşturma devam ederken polis, iki araçta bulunan 9 kişinin ifadeleri doğrultusunda belirlediği güzergâh üzerindeki tüm güvenlik kamera görüntülerini taradı. Görüntülerde araçta bulunanlardan 7 kişinin olduğu görüntü dikkat çekti.

BAŞINA BAKMASINI İSTEDİ

Bir tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerdeki 7 kişilerin kimlikleri tespit edildi. Diğer aracı kullanan D.O.Ö. ve P.T.E, Z.H, A.K, Y.E. ve K.A. adlı şahısların T.C.'nin arkadaşları olduğu öğrenildi. Olay gecesi diğer aracı kullanan D.O.Ö.'nün de 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyeti olmadığı tespit edildi. D.O.Ö. ifadesinde şunları söyledi:

Kazanın ardından aracımı durdurdum. Hemen yaralıların yanına koştum ve kontrol ettim. Arkadaşım Z.H. yaralıların biriyle konuştu, yaralı şahıs kendi telefonunu Z.H.'ye vererek başına bakmasını istedi. Z.H. yaralının başına baktı. Sonra bizi almaya gelen araçla olay yerinden ayrıldık.

Bu arada D.O.Ö.'nün olay yerine gelen polis ekiplerine ehliyetsiz yakalanmamak için aracının arkadaşı tarafından götürüldüğünü belirtti. Ancak aracı götüren arkadaşının da ehliyeti olmadığı öğrenildi.

YARGILANACAKLAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'ye kaçan anne-oğul ile ilgili açıklama yaptı: Biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir. ABD makamları yargılayabilir.