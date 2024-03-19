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Başkan Erdoğan, Çanakkale’den dünyaya seslendi: Çanakkale Ruhu, yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’den dünyaya seslendi. “Çanakkale Ruhu, yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Mart 2024 Güncelleme 19 Mart 2024, 07:01
Başkan Erdoğan, Çanakkale’den dünyaya seslendi: Çanakkale Ruhu, yolumuzu aydınlatmaya hep devam edecek

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Burada konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Erdoğan, dünya tarihinde eşine nadir rastlanır bir destanla Çanakkale'yi geçilmez kılan kahramanları rahmetle, şükranla yad ettiklerini kaydetti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman orduya önderlik etme şerefine nail olan komutanları saygıyla andığını söyledi.

"Bugün de vatan topraklarında, sınırlarımızda ve sınırlarımız ötesinde ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, devletimizin bekası için gece gündüz faaliyet halinde olan askerlerimize Mevla'dan kolaylıklar diliyoruz" dedi ve devam etti:

Türkiye ve Türk milleti olarak, Çanakkale'de hangi mücadeleyi verdiysek bugün de farklı görünümler ve araçlar altındaki sinsi saldırılara karşı benzer bir duruş sergiliyoruz.

Ülkemizin bilhassa geçtiğimiz 10 yılda maruz kaldığı her hadisenin gerisine bakıp maskeleri kaldırdığımızda aynı yüzleri görüyoruz. Terör örgütlerini sınırlarımıza yığıp, bizi istiklalimizle sınayanlar bunlardır. Çeşit çeşit yöntemlerle egemenliğimize göz diken darbecileri üzerimize salanlar bunlardır.
Milletimiz son dönemde yaşadığımız sınamaların her birinde de bedeni ve kalbiyle aynı vakur iradeyi ortaya koymuştur. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında Çanakkale'de yazılan destandan alacağımız çok önemli dersler olduğuna inanıyoruz. Asırlarca yürüttükleri maddi ve manevi yıkım çabaları sonunda Türk'ün fıtratının değişeceğini sananlar, ruhun aynı ruh olduğunu gördüler, anladılar.

Çanakkale'de yakılan ateş milli mücadeleyle ve Cumhuriyetimiz'in ilanıyla neticelenmişti. Şimdi de 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla yaktığımız ateş, ülkemizi hak ettiği yere çıkaracaktır...

SURİYE'DE YARIM KALAN İŞİMİZİ TAMAMLAYACAĞIZ
Başkan Erdoğan, Ankara Mamak'ta 4. Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerlerle iftar yaptı. Yeni harekatın sinyalini veren Başkan Erdoğan, "Kimin projesi olduğuna bakmadan güney sınırlarımızın ötesinde bir teröristan kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. Irak hududumuzun güvenliğini bu yaz itibarıyla komple garanti altına alacak, Suriye'de yarım kalan işimizi de mutlaka tamamlayacağız" dedi.

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Erdoğan, Putin'i arayıp seçim zaferini tebrik etti. Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu söyledi.

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