Milli futbolcu Kaan Ayhan’dan büyük fedakarlık!

Galatasaray'a geçen sezon devre arasında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak katılan Kaan Ayhan, şampiyonluk gelince tapusuyla alınmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, takımda stoper rotasyonunda yer almak için alternatif bir isim olarak belirlenmişti.

Ancak milli oyuncu Sarı-Kırmızılı formayla stoper dışında uzun bir süre ön liberoda, Sacha Boey gidince de sağ bekte görev yapmaya başladı. 11 Ocak'taki Sivas maçı ile 18 Şubat'taki Ankaragücü karşılaşmalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kaan Ayhan'ın pubis bölgesinden sorun yaşadığı biliniyor. Tecrübeli futbolcu, fedakarlık yapıp iğne uygulamasıyla geçici tedavi olarak forma giyiyor. Taraftarın övgüsünü kazanan Kaan, sezon sonu kapsamlı tedavi olacak.



38 MAÇTA 1 GOLÜ VAR

Galatasaray'ın 29 yaşındaki yıldızı Kaan Ayhan, bu sezon 38 karşılaşmada boy gösterdi. 1 gol atarken 1 de asist yaptı.



WEST HAM VE VILLA PUSUDA BEKLİYOR

İngiltere'den Talksport'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi West Ham ve Aston Villa, yaz transfer dönemi için Galatasaray'a Zaha'nın durumunu sordu. 31 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.



LANETİ O BİTİRECEK

Cimbom'un uzun süredir çare bulamadığı sol bek bölgesine yapılan son aşı işe yaradı. Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Bundesliga 2'de Hannover forması giyen Derrick Köhn'ü 3,35 milyon Euro ödeyip kadroya katmıştı. Gana asıllı Alman futbolcu, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla herkesin beğenisini kazandı. 25 yaşındaki futbolcu; tekniği, sürati, mücadelesi hem hücuma hem savunmaya yaptığı katkıyla göz dolduruyor. Galatasaraylı taraftarlar; Riera ve Nagatomo'dan uzun bir süre sonra güvenebilecekleri bir sol beke kavuştuklarını söylüyor. Yapılan yorumlarda, "Köhn geldi, sol bek laneti sona erdi" ifadeleri kullanılıyor.



ZIYECH TEPKİ ÇEKTİ

Ziyech'in Beşiktaş derbisi sonrası yaptığı paylaşım taraftarları kızdırdı. Tecrübeli oyuncu, R.Madridli Rudiger ile paylaşım yaparken G.Saray ile ilgili hiçbir paylaşımda bulunmaması tepki çekti.



ASLA İNCİTMEK İSTEMEM

Fenerbahçe'den rekor bedelle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaraylı futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlarını beğenmişti. Genç yıldız, "Milli Takım'dan abilerim olduğu için fotoğrafı beğendim ancak alttaki açıklamayı görünce anında beğeniyi geri çektim. Fenerbahçe taraftarını asla incitmek istemem. Onların yeri bende çok ayrı. O yüzden hemen kaldırdım" ifadelerini kullandı.

DEMİR'İN 3 PUAN HASRETİ DİNDİ

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor ile Karagümrük karşılaştı. 25. dakikada Michut, ceza sahası içinde Salih Dursun ile mücadelesinde yerde kalınca hakem hakem beyaz noktayı gösterdi. 27'de Balotelli penaltıyı gole çevirdi: 1-0. Demir, 10 maç sonra kazandı.



ANTALYA ANTEP'İ TEK GOLLE YIKTI

Ligin istikrarsız sonuçlar alan iki takımın karşılaşmasında Antalyaspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. 40'ta Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Larsson'un kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'nın solundan ağlara gitti.

SÜPER LİG EN İYİ 6. LİG

Yayın ihalesi için mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile yıllık 182 milyon Dolar+KDV karşılığında 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan TFF, Avrupa'nın en büyük 10 liginin güncel yayın gelirlerini paylaştı. Süper Lig yıllık 168 milyon Euro ile Portekiz, Hollanda, Belçika ve İskoçya'yı geçip 6. sırada yer aldı. İlk sırada 1.09 milyar Euro'luk yayın geliriyle Premier Lig yer aldı. İngiltere'yi 1.08 milyar Euro ile Bundesliga takip etti. 3. sırayı 990 milyon Euro ile La Liga bulunuyor. 4. basamakta 840 milyon Euro ile Serie A, beşte 582 milyonla Fransa Ligi (Ligue 1) var.



7 YILDA DİKKAT ÇEKEN DÜŞÜŞ

TFF 2016'da mevcut yayıncı kuruluş beIN Sports ile 500 milyon Dolar yayın geliri+ KDV şeklinde 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Ancak Süper Lig'in yayın gelirlerinde aradan geçen 7 yıllık sürede ciddi bir düşüş yaşandı. 2017-18'de 465 milyon Dolar'a düşen yayın geliri 2018- 19'da 388 milyon Dolar'a geriledi. 2020-21'de keskin düşüşünü sürdüren Süper Lig'in yayın geliri 337 milyon Dolar'a geriledi. 2021-22'de yayın geliri 127 milyon Dolar'a düşen Süper Lig, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarını da 80 milyon seviyelerinde gelirle kapattı. Süper Lig'in yayın geliri gelecek 3 yıl için 182'ye çıktı.



GENÇERLER VE MELER'İ VERMEYİN!

Beşiktaş Kulübü, G.Saray derbisindeki hakem kararlarına tepki gösterdi. Maçı yöneten Halil Umut Meler ile VAR'da görev yapan Koray Gençerler'e topa tutan Siyah- Beyazlılar, "Beşiktaş camiası olarak, Halil Umut Meler'i ve Koray Gençerler'i artık maçlarımızda görmek istemiyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen hiçbir önlem almayan TFF'nin, seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz" denildi.



2 AYDA KENDİNİ AŞTI

Marsilya'ya kiralanan Jean Onana, Fransız ekibinde, 6 ay kaldığı Beşiktaş'tan çok daha fazla süre aldı. Kamerunlu, Beşiktaş'ta 10 maçta 188 dakika şans bulurken, Marsilya'da ise 2 ay içinde 8 maça çıkıp 501 dakika oynadı.



BAŞKENTTE KAZANAN YOK

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasının kapanışında Gençlerbirliği sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk takım maçın 9. dakikasında Emanuel Dening'in attığı golle 1-0 öne geçti. 33'te Buğra Çağıran kaydettiği golle skoru eşitledi. Maçın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.

CELTICS'TEN 52 SAYI FARK

NBA'de Boston Celtics, Golden State Warriors'ı 140-88 yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı. Tarihindeki en farklı 3. galibiyetini alan Celtics'te Jaylen Brown 29, Jayson Tatum da 27 sayı ile oynadı.



MANU YA DA BARÇA'YA

Ada basını sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacak Tomas Tuchel'in, Manchester United ya da Barcelona'nın başına geçeceğini öne sürdü. Haberde Tuchel'in ManU'ya daha yakın olduğu da belirtildi.



RAKİPLER BELLİ OLUYOR

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın EURO 2025'teki rakipleri bugünn belli olacak. TFF'den yapılan açıklamaya göre, EURO 2025 ev sahibi İsviçre ile birlikte 16 takımla oynanacak. Millier 1. Torbada bulunuyor.



BILBAO'DAN DJALO HAMLESİ

Athletic Bilbao, Braga'dan 24 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu Alvaro Djalo'yu transfer etti. İspanyol ekibi Braga'ya 15 milyon Euro bonservis+5 milyon Euro da bonus ödeyecek.

GÖZTEPE'NİN AYAK SESLERİ

Trendyol 1. Lig'de Boluspor'u 2-0 yenen Göztepe, en yakın takipçisi Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı, bitime 9 maç kala 2025'teki 100. yılını devler arenasında kutlamak için kapıyı ardına kadar araladı. 2022'de küme düşen Göz-Göz, Süper Lig hedefine bu yıl direkt ilk 2'den ulaşmaya çok yaklaştı. Göztepe 45 puanlı takipçisi Kocaelispor'a 7 puan, 4'üncü Sakaryaspor'a 9 puan, 5'inci Bodrum FK'ya 10, 6'ncı Bandırmaspor'a 12 puan fark attı.

BUCASPORLU ERHAN DALYA DEDİ

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de forma giyen sol kanat oyuncusu Erhan Çelenk, geçen haftaki Bursaspor deplasmanında attığı golle profesyonel kariyerinde toplam 100'üncü golüne ulaştı.



UĞUR DEMİROK İSYAN ETTİ

Bodrum-Eyüp maçında yabancı madde gelen Uğur Demirok, göz retinasında yırtık olduğunu açıkladı. Demirok, "Lazerle müdahale edildi ama işe yaramadı. Bir daha denenecek" dedi.



TFF'DEN RİZE'YE SON UYARI

Türkiye Futbol Federasyonu, Rizespor Kulübü'ne zeminde ivedilikle iyileştirme çalışmaları yapılmazsa 18 Mart Pazartesi günü yapılacak denetimle stadyumun müsabakaya kapatılacağını bildirdi.



DEVLER LİGİ'NDE RÖVANŞ GÜNÜ

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart'ta oynanacak karşılaşmaları sonunda belli olacak. Bugün Bayern Münih-Lazio (0-1) ve Real Sociedad-PSG (0-2) maçları oynanacak.



BELÇİKA'DA FENER ALARMI

Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise- Fenerbahçe maçı öncesinde Belçika temsilcisi alarma geçti. Çok sayıda Türk taraftarın maçta olabileceği belirtilirken polislerin biletlerin ve iki takım taraftarlarının birbirine karışmamasını önlemek için kontroller yapacağı bildirildi. Bilet sahipleri ve kimliklerin uyuşmaması durumunda maç biletini satan kişinin para cezasından stadyumdan men cezasına kadar ağır cezalar alabileceği kaydedildi. Maç yüksek riskli ilan edilmişti.



SÜPER KUPA FİNALİ'NİN SAATİ 21.30 OLDU...

TFF, 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacağını açıkladığı Süper Kupa finalinin saatinde değişikliğe gitti. Yapılan değişikliğe göre karşılaşma 21.00'de değil 21.30 da başlayacak.



FENER NON-STOP

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Çabukluk ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek.



ÖMER EGE TARİH YAZDI

Fenerbahçe Beko'nun TOFAŞ'ı 109-77'lik skorla yendiği maçta tarihi anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin 2008 doğumlu oyuncusu Ömer Ege Ziyaettin ilk kez bir resmi maçta parkeye çıktı. 15 yaşındaki Ömer Ege, Basketbol Süper Lig tarihinin en genç oyuncularından biri ünvanını aldı. Son çeyrekte coach Jasikevicius, oyuncuya süre verdi. Ömer Ege maçı 6 sayı, 1 asist ve 1 ribauntla tamamlarken teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından büyük alkış aldı. Ömer Ege, "Çok mutluyum. En büyük hayallerimden biri gerçekleşti. İnşallah daha uzun süreler alıp bu takımın bir parçası olmak istiyorum" diye konuştu. Fener formasıyla ilk maçına çıkan Ömer Ege Ziyaettin'in 2016'da Obradovic ile olan fotoğrafı sıkça paylaşıldı.



FRED&MERT 11'DE OLACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında perşembe gecesi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise karşı sahaya süreceği 11'i kafasında şekillendirmeye başladı. Fred 11'e dönüyor. Szymanski'nin yerinde ise Mert Hakan forma giyecek.



LIVAKOVIC GÜVEN VERİYOR

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic deplasman maçlarında daha iyi performans ortaya koyuyor. Dominik Livakovic deplasman maçlarında kalesine gelen 31 şutun 26'sını kurtarmayı başardı.