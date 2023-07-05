İşçiye ikinci tazminat





BU SÜRELERE DİKKAT!

İş Kanunu'a göre; ihbar süresi, iş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta; 3 yıldan fazla olan işçi için 8 hafta. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabiliyor.

Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'nda ise ihbar süreleri farklılık gösteriyor. İş Kanunu ve Borçlar Kanunu uyarınca, iş sözleşmesine 2 aya kadar deneme süresi konulabiliyor. Böyle bir durumda, iş akdinin deneme süresi içinde feshi halinde ihbar tazminatı ödenmiyor. İhbar tazminatı alabilmek için kıdem tazminatını hak etme şartı da bulunmuyor.





İŞÇİ DE ÖDEYEBİLİYOR

Eğer işçi ihbar sürelerine uymadan işten ayrılırsa bu kez işverene aynı şekilde ödeme yapıyor. İhbar tazminatı böylece iki taraflı bir uygulama olarak değerlendiriliyor. İşveren, ihbar süresi içinde işçiye yeni bir iş bulması için gerekli iş arama iznini vermek zorunda. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamıyor.

İşçi talep ederse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabiliyor. İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçinin bunu işverene önceden haber vermesi gerekiyor. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücreti ödemek zorunda. Asgari ücretlinin ihbar tazminatı, Temmuz zammıyla birlikte arttı. Asgari ücretliye 14 gün için 3 bin 934 lira ihbar tazminatı ödenirken, bu tutar bu ay yürürlüğe giren ara zam ile 5 bin 273 liraya ulaştı.