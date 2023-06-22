İşsize ayda 10.650 TL

BU yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 lira olurken, yapılan artış işsizlik ödeneğine de yansıyacak. Asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı ödenek de, işsizlik ödeneğinin tavan tutarı da yükselecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Halen brüt asgari ücret 10 bin 8 lira. Buna göre işsizlik maaşı en az 4 bin 3, en çok 8 bin 6 lira. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. İşsizlik ödeneği alanların eline en az 3 bin 972 lira, en çok 7 bin 945 lira geçiyor. 1 Temmuz'da brüt asgari ücret 13 bin 414 lira 50 kuruş olacak. Bu tutara göre en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira 80 kuruşa, en yüksek de 10 bin 731 lira 60 kuruşa yükselecek. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 325, en çok 10 bin 650 lira geçecek. Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için bu ay işten çıkanlara en az 3 bin 972, Temmuz sonunda ayrılanlara en az 4 bin 310, Ağustos sonunda işten çıkanlara için en az 4 bin 648, Eylül sonunda ayrılanlara en az 4 bin 987, Ekim ve sonrasında ayrılanlara da en az 5 bin 325 lira işsizlik ödeneği bağlanacak. En yüksek işsizlik ödeneği de 10 bin 650 lira olacak.

HALEN ALANLARA NASIL YANSIYACAK?

Yaşanacak artış, halen işsizlik maaşı alanlardan işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 20 bin 16 liranın üstünde olanlara yansıyacak. Bu tutarın altında olanlar zaten, brüt ücretlerinin yüzde 40'ına karşılık gelen işsizlik ödeneğini tam olarak alabiliyor. Üstünde olanların işsizlik maaşı artacak. Örneğin; işsiz kalmadan önceki 4 aylık ortalama brüt ücreti 22 bin lira olan bir kişi normalde brüt 8 bin 800 lira ödeneğe hak kazanıyordu. Fakat tavan 8 bin 6 lira 40 kuruş olduğu için, ödeneği bu tutar üzerinden bağlandı. Örneğimizdeki kişinin 10 aylık işsizlik ödeneği alma hakkı bulunduğunu ve 5 ayını aldığını varsayalım. Bu kişi kalan 5 aylık ödeneğini brüt 8 bin 800 lira üzerinden alacak. Bundan 66,79 lira damga vergisi kesilecek ve ayda 8 bin 733 lira 21 kuruş ödenecek.

TAVAN İŞSİZLİK MAAŞI HAZİRAN

Brüt asgari ücret: 10.008 TL

Tavan işsizlik maaşı: 8.006,40 TL

Damga vergisi: 60,77 TL

Ödenen tutar: 7.945,63 TL

TEMMUZ

Brüt asgari ücret: 13.414,50 TL

Tavan işsizlik maaşı: 10.731,60 TL

Damga vergisi: 81,45 TL

Ödenen tutar: 10.650,15 TL

Çığıl ÖN YENER