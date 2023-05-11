Türkiye nefes alıyor





EN BÜYÜĞÜ İSTANBUL'DA

Türkiye'nin en büyük şehir parkı ise Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olarak hizmete girecek. 499 bin metrekarelik ilk etabı hizmete açılan millet bahçesi, 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları olan büyük bir şehir parkı olacak. Dünyanın beşinci, Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün misafirlerini ağırlamaya başlıyor. Millet bahçesinin ilk etabında oyun alanları, kütüphaneler, sıfır atık atölyeleri, müzik dinleti alanları kuruldu. 13 bin metre yürüyüş yolu olacak bahçede, İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç da yer alıyor.



9 GİRİŞİ OLACAK

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 9 ayrı noktadan girilebilecek. Bu girişlerde seralar ve bostanlar olacak. Bu seralarda doğal ürünler yetiştirilebilecek. Vatandaşlar isterlerse buradan doğal ürünler temin edebilecek. Güney-kuzey yönünde yaklaşık 2.5 kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay dere bulunacak.



ÇALIŞMA SÜRÜYOR

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim olacak." Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da yeşil alan miktarını artırmak için tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. İstanbul'da 34.643 metrekarelik Güngören Millet Bahçesi, 290.616 metrekarelik Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, 158.839 metrekarelik Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Kartal Millet Bahçesi, 67.100 metrekarelik Sultanbeyli Millet Bahçesi, 243 bin İstanbul Arnavutköy Millet Bahçesi, 11.900 metrekarelik İstanbul Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi'nin yapım aşaması devam ediyor. 39.870 metrekarelik Bayrampaşa Millet Bahçesi, 215.178 metrekarelik Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, 20 bin metrekarelik Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, 173.252 metrekarelik İstanbul Beşiktaş Millet Bahçesi'nin yapımı da sürüyor.



HER KÖŞEDE YEŞİL ALAN

TÜRKİYE genelindeki 484 millet bahçesinden yapım, ihale, projelendirme ve yer seçimi yapılan millet bahçelerinin metrekare olarak dağılımı şu şekilde: ✔ 121 millet bahçesinin açılışı yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 49 tane millet bahçesi ise açılışa hazır hale geldi. Tamamlanan millet bahçeleri toplam 20 milyon 484 bin 882 metrekarelik alanda yer alıyor. ✔ Yapım aşamasındaki 155 millet bahçesi, 28 milyon 584 bin 536 metrekare yeşil alanda ✔ İhale aşamasındaki 8 millet bahçesi 3 milyon 397 bin 890 metrekarelik yeşil alanda ✔ Projelendirme aşamasındaki 75 millet bahçesi 14 milyon 853 bin 838 metrekarelik yeşil alanda ✔ Yer seçimi yapılan 76 millet bahçesi 5 milyon 983 bin 730 metrekarelik yeşil alanda olmak üzere; ✔ Toplamda 484 millet bahçesi 73 milyon 304 bin 878 metrekare alanı kapsamakta.