THY 2033’e uçuyor! Rota 150 bin çalışan

Milli bayrak taşıyıcı markamız Türk Hava Yolları, son 20 yılda geldiği noktayı önümüzdeki 10 yıl içinde katlayarak büyütmeyi hedefliyor. 2003 yılında Avrupa'nın 32'nci havayolu şirketi halindeki THY, 2022 sonunda dev şirketleri geride bırakarak zirveye yerleşti. 'Turkish Airlines' olarak bir dünya markası haline gelen şirket, 2033 rotasını belirledi. Gelinen noktayı ve önümüzdeki 10 yıllık planları THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi ve diğer yöneticilerden dinledik.



2033 için her alanda çalışmalarını yaptıklarını belirten Bolat, "435 olan uçak sayısı 2033'de 813'e çıkacak. Yolcu sayımız 171 milyon olacak. Çalışan sayısı 82 binden 150 bine yükselecek. Pazar payımız yüzde 3.8 olacak" diye konuştu. Türkiye ekonomisine katkılarından da bahseden Bolat, şu anda 55.6 milyar dolar olan katkının 2033'de 143.9 milyar dolara ulaşacağını, dünyada 59. büyük ekonomi olacaklarını söyledi.



UYUMAYAN ŞİRKET

295 olan uçtukları dış hat nokta sayısını 345'e çıkaracaklarını belirten Bolat, "Yakın zamanda Avustralya'ya da uçarak, beş kıtaya uçan ve uyumayan bir havayolu şirketi olacağız" dedi. Bütün dünyada pilot ve uçak sıkıntısı olduğunu anlatan Bolat, pilotları yetiştirdiklerini, gelecek 10 yılda 9 bine yakın pilota ihtiyaçları olduğunu kaydetti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise "Koyduğumuz stratejiye göre her yıl 800 pilot istihdam etmemiz gerekiyor. Bunu tek başına karşılayacak okul yok. Farklı okullarla iş birliği yapıyoruz. Dünyadaki pilot açığına da katkı sağlayabiliriz" dedi.