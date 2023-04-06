Devlet sözünü tutuyor





BİNLERCE KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Bakan Kurum, bugüne kadar yapılan ve teslim edilen konutlarla ilgili de şu bilgileri verdi: "Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 2020'de meydana gelen deprem sonrası, Elazığ ve Malatya'da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir'deki 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4 bin 604 adet konutun yapımı tamamlandı. 2022 Düzce depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesi devam ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta bin 265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutların hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam bin 450 konut ve 730 ahır inşa edildi. Bakanlığımız eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi. Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek."



YAPI STOKU GÜÇLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, Kahramanmaraş merkezli son depremlerin etkilediği bölgelerde yaralar sarılmaya devam ediyor. Bakan Kurum, kentsel dönüşümü siyaset üstü bir mesele olarak gördüklerini belirterek, "Deprem ülkesi olan Türkiye'de kentsel dönüşümü siyaset üstü bir mesele olarak görüyor ve 250 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini devam ettiriyoruz. 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımına devam ediliyor. Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli depremlerin ardından köy evleriyle birlikte 650 bini aşkın konutun yapımı ile birlikte son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak" dedi.



YANAN EVLER YENİLENDİ

Manavgat'ta tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen afet, 28 Temmuz 2021'de başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla, hasar tespit çalışmalarını hızlıca tamamladı. Bakanlık tarafından ilk etapta 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı yapıldı. Vatandaşların güvenli yerlere taşınması sağlanırken, bir yandan da yeni köyün inşası için çalışmalar sürdürüldü. Yeni evlerin yöresel mimariye uygun bir şekilde planlaması yapıldı. İhale sürecinin kısa sürede tamamlanmasının ardından köy evlerinin yapılmasına başlandı. 210 milyon liralık destekle İller Bankası altyapı-üstyapı çalışmalarını gerçekleştirdi. İçme suyu hatları çekildi, elektrik direkleri yenilendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu bölgede yapılan konutlar ile ilgili şu bilgileri verdi: "Bir yıl içinde, bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 145 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 907 köy evinin inşasına başlandı ve 447'si teslim edildi. Mayıs ayının sonuna kadar tüm köy evleri sahiplerine teslim edilecektir. Bakanlıkça hak sahibi olarak konut talep eden vatandaşlara, ihaleleri tamamlanan ve TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan, Manavgat'ta 363 konut ve 1 adet köy konağı, Akseki ilçesinde 64 adet konut, 1 adet köy konağı ile 1 adet şadırvan olmak üzere toplam 427 konut, 2 adet köy konağı, 1 adet şadırvan ve çocuk oyun alanları-spor sahaları gibi sosyal yaşam alanları ile yapılmıştır. Bu alanlarla birlikte, sosyal konut kapsamında 222 konut, 1 millet bahçesi tamamlanarak teslimleri yapılmıştır."

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