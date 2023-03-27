Emekli promosyonuna taban aylık zammı

Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük emekli aylığı ödemesini 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltecek düzenleme milyonlarca emeklinin gelirini artırırken, promosyon tutarlarında da değişim getirecek. Taban aylık düzenlemesinden yararlanacak emekliler 3.500-7.500 lira maaş aralığına göre belirlenen promosyon yerine, 7.500- 10.000 lira maaş aralığı için belirlenen promosyon tutarını alabilecek. Emeklinin aynı bankada bin ile bin 750 lira arasında avantajı olacak. Bankasını değiştirirse avantaj daha da büyüyebilecek. Mevcut kampanyalara göre maaşı 7.500 liranın altında olduğu için 3.500-5.950 lira arasında promosyon alan emekliler, maaşı 7.500 liraya yükselince 4.500- 7.650 lira arasındaki promosyon tutarlarından yararlanacak.
EYT'LİLER DE AVANTAJLI
Yine taban aylık düzenlemesinden yararlanacak EYT'liler de promosyonlarını 7.500-10.000 lira maaş aralığı için belirlenen tutar üzerinden alabilecek. 7.500 liradan az maaş ödenecek olsa, seçtiği bankaya göre 3.500 ile 7.000 lira arasında promosyon alabilecek olan EYT'liler, 7.500 lira düzenlemesi sayesinde 4.500-9.000 lira arasındaki promosyon tutarlarından yararlanabilecek.
NASIL YARARLANILACAK?
Promosyonunu artırmak isteyen emekliler, düzenlemenin yasalaşıp ilk maaş ödemesinin yapılmasının ardından bankasından promosyon tutarındaki artışı yansıtmasını isteyebilecek. İsterse de aldığı promosyonun kalan bölümünün parasını iade ederek bankasını değiştirebilecek. EYT'lilerin ise bir şey yapmasına gerek bulunmuyor. Düzenleme Nisan ayındaki ilk maaş ödemelerine yetişeceğinden promosyon tutarı 7.500 liralık maaş üzerinden ödenecek. EYT'linin maaşını alacağı bankayı seçmesi yeterli.