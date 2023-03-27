Emekli promosyonuna taban aylık zammı

Başkan Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği en düşük emekli aylığı ödemesini 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltecek düzenleme milyonlarca emeklinin gelirini artırırken, promosyon tutarlarında da değişim getirecek. Taban aylık düzenlemesinden yararlanacak emekliler 3.500-7.500 lira maaş aralığına göre belirlenen promosyon yerine, 7.500- 10.000 lira maaş aralığı için belirlenen promosyon tutarını alabilecek. Emeklinin aynı bankada bin ile bin 750 lira arasında avantajı olacak. Bankasını değiştirirse avantaj daha da büyüyebilecek. Mevcut kampanyalara göre maaşı 7.500 liranın altında olduğu için 3.500-5.950 lira arasında promosyon alan emekliler, maaşı 7.500 liraya yükselince 4.500- 7.650 lira arasındaki promosyon tutarlarından yararlanacak.