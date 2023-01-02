Emekliye kazanç takvimi

YAKLAŞIK 14 milyon olan emekli sayısı önümüzdeki günlerde yapılacak EYT düzenlemesiyle artacak. Bu yıl emeklileri pek çok kazanç bekliyor. Özellikle bu ay kazançlar açısından önem taşıyor.



OCAK ÇOK HAREKETLİ

Tüm emeklilerin maaşı bu ay artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve TÜFE farkı yansıtılacak. Zam oranı yarın enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Enflasyon tahminlerine göre zam oranının SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 15.91-17.17, memur emeklilerinde yüzde 16.99-18.27 aralığında olması bekleniyor. Ayrıca bu zam oranlarına bir refah payı eklenmesi için hazırlık yapılırken, halen 3 bin 500 lira olan taban emekli aylığının da artırılması bekleniyor. Tahminler refah payıyla zam oranının yüzde 30'u aşması, taban aylığın da 5 bin-5 bin 500 lira aralığına yükselmesi yönünde...



EK GÖSTERGE FARKI

Zamlar bu ay emeklilerin hesabına yatırılırken; memur emeklileri bir artışı da 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesiyle alacak. Bu tarihten itibaren emekli olanların ikramiyeleri artarken, yeni ek göstergeler emekli maaşlarına da yansıyacak. Mevcut maaş katsayısına göre ek göstergenin 2200- 3000'den 3600'e çıkması 30 yıllık hizmeti olan memurun emekli aylığında bin 749 ile bin 971 lira arasında artış getirecek. Yeni memur katsayısıyla ek gösterge kazancı daha da büyüyecek. Maaşlarda 2 bin 500 liraya varan artışlar bekleniyor.



İKRAMİYE DE ARTACAK

Emekliler bu yıl 2 bayram ikramiyesi de alacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 17-20 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Kurban Bayramı ise 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerine denk geliyor. Bu tarihten önce de Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak. Halen bayram ikramiyesi bin 100 lira. Bu tutarda da bir güncelleme yapılması için hazırlık yapıldığı belirtiliyor.



TEMMUZ DA ZAM AYI

Tüm emekliler için Temmuz da zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen TÜFE oranında zam alırken, memur emeklilerine yüzde 6 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.



PROMOSYON İMKANI DA VAR

Ayrıca başta EYT'liler olmak üzere pek çok emekli için 2023 promosyon yılı olacak. 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve emekli aylığı bağlananlar promosyon alabilecek. En düşük promosyon, maaşı 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500, 7.500- 10.000 lira arası olanlar için 4.500, 10.000 liradan fazla olanlar için 5.000 lira olacak. Seçilen bankaya göre tutar daha da artabilecek.



TOPLU SÖZLEŞME YILI

2023, memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme yılı olacak. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda memurlara ve memur emeklilerine 2024-2025 yıllarında yapılacak zamlar ve iyileştirmeler karara bağlanacak.



İLK ZAM YARIN BELLİ OLUYOR

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

3 OCAK: Zam oranı belli olacak

15 OCAK: Ek gösterge artışı yürürlüğe girecek

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş



İKİNCİ İKRAMİYE HAZİRAN'DA

28 HAZİRAN-1 TEMMUZ: Kurban Bayramı

26-27 HAZİRAN: Kurban Bayramı ikramiyesinin tahmini ödeme tarihi



İLK İKRAMİYE NİSAN'DA

21-23 NİSAN: Ramazan Bayramı

17-20 NİSAN: Ramazan Bayramı ikramiyesinin tahmini ödeme tarihi



TEMMUZ'DA DA ZAM VAR

1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

4 TEMMUZ: Zam oranları belli olacak

17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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