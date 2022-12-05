700 bin işçiye ikramiye zamanı

700 bin kamu işçisi için ikramiye (ilave tediye) zamanı yaklaştı. Her yıl 52 gün üzerinden ikramiye alan kamu işçilerinin 13 günlük ödemeleri bu ay yapılacak. İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük bir ödeme daha yapılıyor. İşçilerin 2022'nin ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyelerinin 13 günlük ilk bölümü 28 Ocak'ta, 13 günlük ikinci bölümü 29 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı. Kamu işçileri ikinci 26 günlük ikramiyelerinin ilk yarısını da 4 Temmuz'da almış, kalan yarısı için Aralık ayını bekliyordu. 700 bini aşkın kamu işçisi, kalan 13 günlük ikramiyelerini 16 Aralık'ta hesabında görecek. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiye ödemesi brüt 2 bin 804, net 2.004 lira olacak. Yani bu ay yapılacak en düşük ödeme 2.004 lirayı bulacak. Maaşı brüt 7 bin 500 lira olan işçiye ise bu ay 13 günlük ödeme olarak brüt 3 bin 250, net 2 bin 323 lira verilecek.