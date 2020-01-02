operasyonuna beklenildiği gibi çok hızlı bir şekilde başlayan'dasesleri yükseliyor... Bekleneni veremeyenile yollarını ayırıp çok kaliteli biralmak isteyen Sarı-Kırmızılılar,futbolcu için resmen düğmeye bastı.kulübü'dasorunlar yaşayaniçin tümşartları zorlama kararıaldı. Gelen bilgileregörefutbolcuyayıl için'lukteklif yapılacak.