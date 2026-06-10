Beşiktaş resmi görüşmelere başladı! Transferin 1 numaralı hedefi Leandro Trossard

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Italiano sonrası transfer operasyonu da hız kazandı. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, önceliği hücum hattına verdi. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim ise Leandro Trossard oldu.

Leandro Trossard Belçika ile Dünya Kupası'nda mücadele ediyor

SOL KANATTA BİR NUMARALI ADAY

Beşiktaş'ın transfer listesindeki birçok isim değerlendirilirken, Trossard'ın teknik heyetin istediği profile en uygun oyunculardan biri olduğu ifade ediliyor. Hem sol kanatta hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Belçikalı yıldızın çok yönlü yapısı, transferdeki en önemli avantajlarından biri olarak görülüyor. Yönetimin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve süreci dikkatle yönettiği öğrenildi.