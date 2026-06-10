Beşiktaş resmi görüşmelere başladı! Transferin 1 numaralı hedefi Leandro Trossard
Yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano ile transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sol kanat takviyesi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard için resmi temaslara başladı.
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- Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen 31 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu Leandro Trossard'ı transfer etmek için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başladı.
- Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sol kanat transferini öncelikli hedefler arasına aldı ve süreci kısa sürede sonuçlandırmak istiyor.
- Arsenal, kadro planlaması kapsamında Trossard'ı satmayı değerlendiriyor ve uygun teklif gelmesi halinde ayrılığa onay verebilir.
- Trossard, geçen sezon Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda 50 maçta 8 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.
- Sözleşmesi 2027'ye kadar devam eden Trossard'ın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak belirtiliyor.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Vincenzo Italiano sonrası transfer operasyonu da hız kazandı. Yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, önceliği hücum hattına verdi. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim ise Leandro Trossard oldu.
SERDAL ADALI DEVREYE GİRDİ
İddialara göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Arsenal forması giyen deneyimli yıldızın transferi için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, sol kanat transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği ve Trossard dosyasını öncelikli hedefler arasına aldığı belirtildi.
SOL KANATTA BİR NUMARALI ADAY
Beşiktaş'ın transfer listesindeki birçok isim değerlendirilirken, Trossard'ın teknik heyetin istediği profile en uygun oyunculardan biri olduğu ifade ediliyor. Hem sol kanatta hem de hücum hattının farklı bölgelerinde görev yapabilen Belçikalı yıldızın çok yönlü yapısı, transferdeki en önemli avantajlarından biri olarak görülüyor. Yönetimin oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve süreci dikkatle yönettiği öğrenildi.
ARSENAL AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
İngiliz basınında yer alan iddialara göre Arsenal FC, kadro planlaması kapsamında bazı oyuncularla yollarını ayırmayı değerlendiriyor. Bu isimlerden birinin de Leandro Trossard olduğu ve Londra ekibinin uygun bir teklif gelmesi halinde satışa onay verebileceği öğrenildi.. Bu gelişme Beşiktaş'ın transfer umutlarını artıran en önemli faktörlerden biri oldu.
ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA ÖNEMLİ KATKI
31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla önemli bir performans ortaya koydu. Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Londra temsilcisinde toplam 50 resmi karşılaşmada görev yapan Trossard, 8 gol ve 11 asist üreterek 19 gole doğrudan katkı sağladı. Tecrübesi, oyun zekâsı ve skor katkısıyla Avrupa'nın dikkat çeken hücum oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.
18 MİLYON EURO DEĞERİNDE
Belçikalı yıldızın Arsenal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 18 milyon euro olarak gösterilen Trossard için Beşiktaş yönetiminin mali şartları oluşturmak adına yoğun mesai harcadığı belirtiliyor.