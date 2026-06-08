Beşiktaş'tan Vlahovic operasyonu! Italiano onay verdi düğmeye basıldı

Beşiktaş, Benfica'nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis için 20 milyon euroluk resmi teklif sundu ancak Portekiz ekibi 50 milyon euro talep etti.

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasında önceliği forvet hattına verdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda Avrupa futbolunun iki önemli golcüsü için temaslarını hızlandırdı.

Vlahovic Beşiktaş'ın gündeminde

PAVLIDIS İÇİN İLK HAMLE GELDİ

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Benfica'nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis için 20 milyon euroluk resmi bir teklif sundu.

Ancak Portekiz ekibi, başarılı golcü için belirlediği bonservis bedelini 50 milyon euro olarak değerlendirdi ve siyah-beyazlıların teklifine olumlu yanıt vermedi.

Taraflar arasındaki mali fark nedeniyle görüşmelerin ilk aşamada sonuçsuz kaldığı aktarıldı.