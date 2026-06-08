Beşiktaş'tan Vlahovic operasyonu! Italiano onay verdi düğmeye basıldı
Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, Avrupa'nın dikkat çeken iki santrforunu gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Vangelis Pavlidis için yaptığı ilk teklif geri çevrilirken, Dusan Vlahovic de transfer listesindeki yerini aldı.
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- Beşiktaş, Benfica'nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis için 20 milyon euroluk resmi teklif sundu ancak Portekiz ekibi 50 milyon euro talep etti.
- Beşiktaş, Juventus'tan serbest kalması beklenen Sırp golcü Dusan Vlahovic'i transfer listesine aldı.
- Teknik direktör Vincenzo Italiano, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Vlahovic hakkında yönetime olumlu rapor sundu.
- Dusan Vlahovic geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 maçta 10 gol ve 2 asist kaydetti.
- Beşiktaş yönetimi yeni sezon kadro planlamasında forvet hattına öncelik veriyor.
Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasında önceliği forvet hattına verdi. Siyah-beyazlı yönetim, teknik ekibin raporu doğrultusunda Avrupa futbolunun iki önemli golcüsü için temaslarını hızlandırdı.
Listede Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis ile Juventus'tan ayrılması beklenen Dusan Vlahovic bulunuyor.
PAVLIDIS İÇİN İLK HAMLE GELDİ
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, Benfica'nın Yunan santrforu Vangelis Pavlidis için 20 milyon euroluk resmi bir teklif sundu.
Ancak Portekiz ekibi, başarılı golcü için belirlediği bonservis bedelini 50 milyon euro olarak değerlendirdi ve siyah-beyazlıların teklifine olumlu yanıt vermedi.
Taraflar arasındaki mali fark nedeniyle görüşmelerin ilk aşamada sonuçsuz kaldığı aktarıldı.
VLAHOVIC İÇİN TEKNİK HEYETTEN ONAY
Beşiktaş'ın santrfor listesinde yer alan bir diğer isim ise Sırp yıldız Dusan Vlahovic oldu. Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalması beklenen 26 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun öncelik verdiği isimlerden biri olduğu öne sürüldü.
İtalyan teknik adamın, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı Vlahovic hakkında yönetime olumlu rapor sunduğu ve bu değerlendirme sonrasında oyuncunun transfer gündemine dahil edildiği ifade edildi.
Geride kalan sezonda Juventus formasıyla 23 resmi karşılaşmada görev yapan Dusan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Beşiktaş yönetiminin, yeni sezon öncesinde santrfor transferini kısa süre içinde netleştirmek amacıyla listedeki alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.