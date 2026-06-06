Beşiktaş Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! 2 yıllık imza
Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile anlaşmaya vardığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Taraflar, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak sözleşmeye imza attı.
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- Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle resmen açıkladı.
- İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandı.
- Beşiktaş, yeni teknik direktörüne hoş geldin mesajı yayınlayarak başarılar diledi.
Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirildiğini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli İtalyan teknik adamla anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle duyurdu.
Böylece Beşiktaş'ta yeni teknik direktör dönemi resmen başlamış oldu.
RESMİ AÇIKLAMA KAP'A YAPILDI
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Profesyonel Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü konusunda Vincenzo Italiano ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, deneyimli teknik adamla 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.
KULÜPTEN "HOŞ GELDİN" MESAJI
Siyah-beyazlı kulüp, resmi açıklamasında yeni teknik direktörüne başarı dileklerinde de bulundu.
Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Vincenzo Italiano'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yapılan anlaşmayla birlikte Vincenzo Italiano, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü üstlenecek.