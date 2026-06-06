Beşiktaş Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! 2 yıllık imza

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle resmen açıkladı.

Böylece Beşiktaş'ta yeni teknik direktör dönemi resmen başlamış oldu.

Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'nun getirildiğini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli İtalyan teknik adamla anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle duyurdu.



RESMİ AÇIKLAMA KAP'A YAPILDI

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Profesyonel Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü konusunda Vincenzo Italiano ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli teknik adamla 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.