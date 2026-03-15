SÜPER LİG'DE 96. RANDEVU Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 95 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 54 galibiyet alırken, başkent ekibi 10 kez kazandı. 31 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş bu rekabette 154 gol atarken, kalesinde 66 gol gördü.

DEPLASMANDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR Beşiktaş, ligde dış sahada dikkat çekici bir seri yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 12 deplasman maçında yalnızca 2 kez mağlup oldu. Kara Kartal, son 10 dış saha karşılaşmasında ise yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK Siyah-beyazlı Taylan Bulut, Devrim Şahin, El Bilal ve ile Emirhan Topçu da kadroda yer almıyor. Salih Uçan ise sarı kart sınırında bulunuyor; kart görmesi halinde gelecek hafta Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

GÖZLER ANKARA'DA OLACAK Beşiktaş, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve deplasman serisini sürdürmek isterken, Gençlerbirliği ise sahasında güçlü rakibine karşı puan arıyor. Eryaman'daki 90 dakika, hem Avrupa hattını hem de orta sıra yarışını yakından ilgilendiriyor.