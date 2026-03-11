Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz, son haftalarda yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı futbolcu, özellikle Galatasaray derbisindeki oyunuyla öne çıkan isimlerden biri oldu.
DERBİDE ETKİLİ PERFORMANS
24 yaşındaki sol bek, derbide girdiği 10 ikili mücadelenin 9'unu kazanarak savunmadaki başarısıyla dikkat çekti. Ayrıca maçta en fazla kilit pas veren ve en çok isabetli orta yapan oyunculardan biri oldu.
Gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini kazanan Rıdvan Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta ilk 11'in önemli isimlerinden biri olabileceği ifade ediliyor.
MİLLİ TAKIM HEDEFİ
Uzun süredir A Milli Takım'dan uzak kalan Rıdvan Yılmaz'ın yeniden kadroya davet edilmek istediği belirtildi. Başarılı futbolcunun, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın dikkatini çekmek için performansını yükseltmeye çalıştığı kaydedildi.