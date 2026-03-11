

DERBİDE ETKİLİ PERFORMANS

24 yaşındaki sol bek, derbide girdiği 10 ikili mücadelenin 9'unu kazanarak savunmadaki başarısıyla dikkat çekti. Ayrıca maçta en fazla kilit pas veren ve en çok isabetli orta yapan oyunculardan biri oldu.

Gösterdiği performansla teknik heyetin güvenini kazanan Rıdvan Yılmaz'ın, Beşiktaş'ta ilk 11'in önemli isimlerinden biri olabileceği ifade ediliyor.