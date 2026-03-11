Beşiktaş'ta forma giyen Cengiz Ünder'in son haftalardaki performansı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, yıldız futbolcuyu sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
İLK MAÇLARDA ETKİLİYDİ
Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 10 maçta 4 gol kaydetti. Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor karşılaşmalarında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, bu performansıyla taraftarın da beğenisini kazanmıştı.
SON HAFTALARDA DURAKLAMA
Ancak deneyimli oyuncunun performansı ilerleyen haftalarda düşüş gösterdi. Son 13 maçta yalnızca 1 gol atan Cengiz Ünder, Süper Lig'de son olarak 19. haftada Eyüpspor karşısında gol sevinci yaşadı.
Kupada ise 3 maçta forma giyen oyuncu toplam 68 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı.
OPSİYON KULLANILMAYABİLİR
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Cengiz Ünder'i gelecek sezonun kadro planlamasında düşünmediği iddia edildi. Bu nedenle siyah-beyazlı kulübün oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayabileceği belirtiliyor.
Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla bu sezon toplam 22 maçta 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.