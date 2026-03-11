Beşiktaş'ta forma giyen Cengiz Ünder'in son haftalardaki performansı dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, yıldız futbolcuyu sezon başında Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

İLK MAÇLARDA ETKİLİYDİ

Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 10 maçta 4 gol kaydetti. Başakşehir, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Samsunspor karşılaşmalarında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, bu performansıyla taraftarın da beğenisini kazanmıştı.