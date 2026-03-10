CANLI YAYIN
Beşiktaş'a El Bilal Toure ve Emirhan Topçu'dan iyi haber

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlarken siyah-beyazlı ekipte iki önemli gelişme dikkat çekti. Sakatlık sürecini geride bırakmaya çalışan El Bilal Toure ile Emirhan Topçu’nun saha çalışmalarına başladığı bildirildi. Beşiktaş cephesinde bu gelişme, teknik heyetin savunma ve hücum hattındaki planlaması açısından öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Siyah-beyazlı takımda son dönemde yaşanan sakatlıklar nedeniyle gözler sağlık ekibinden gelecek haberlere çevrilmişti. Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlarken iki futbolcudan gelen olumlu tabloyla moral buldu. Saha çalışmalarına başlayan El Bilal Toure ile Emirhan Topçu'nun, milli aranın ardından yeniden takıma dönmesinin beklendiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Süper Lig'de bir sonraki haftada Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, yeni maçın hazırlıklarına salı günü yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyetin gözü yalnızca maç planında değil, sakatlıktan çıkmaya çalışan oyuncuların durumundaydı.

Bu süreçte en dikkat çeken gelişme, El Bilal Toure ve Emirhan Topçu'nun saha çalışmalarına dönmesi oldu. Beşiktaş'ta iki oyuncunun da bireysel ve kontrollü yüklemelerle yeniden ritim kazanmaya başladığı aktarıldı. Bu tablo, siyah-beyazlı ekipte kadro derinliği açısından önemli bir adım olarak öne çıktı.

İKİ İSİMDE DÖNÜŞ SİNYALİ

Beşiktaş'ta El Bilal Toure ile Emirhan Topçu'nun sahaya çıkması, tedavi sürecinde olumlu aşamaya geçildiğini gösterdi. Siyah-beyazlı takımda iki futbolcunun da milli aranın ardından formasına kavuşmasının beklendiği belirtiliyor. Teknik heyetin, iki oyuncunun dönüşünü aceleye getirmeden sağlık ekibinin raporlarına göre değerlendireceği belirtildi.

Beşiktaş cephesinde bu gelişme özellikle yoğun fikstür düşünüldüğünde daha da önem kazandı. Hem savunmada hem hücumda alternatif yaratabilecek iki ismin yeniden çalışmalara başlaması, takım içindeki rekabeti de artırabilecek bir adım olarak görülüyor.

