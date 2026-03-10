Siyah-beyazlı takımda son dönemde yaşanan sakatlıklar nedeniyle gözler sağlık ekibinden gelecek haberlere çevrilmişti. Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlarken iki futbolcudan gelen olumlu tabloyla moral buldu. Saha çalışmalarına başlayan El Bilal Toure ile Emirhan Topçu'nun, milli aranın ardından yeniden takıma dönmesinin beklendiği ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TA HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Süper Lig'de bir sonraki haftada Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, yeni maçın hazırlıklarına salı günü yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyetin gözü yalnızca maç planında değil, sakatlıktan çıkmaya çalışan oyuncuların durumundaydı.
Bu süreçte en dikkat çeken gelişme, El Bilal Toure ve Emirhan Topçu'nun saha çalışmalarına dönmesi oldu. Beşiktaş'ta iki oyuncunun da bireysel ve kontrollü yüklemelerle yeniden ritim kazanmaya başladığı aktarıldı. Bu tablo, siyah-beyazlı ekipte kadro derinliği açısından önemli bir adım olarak öne çıktı.
İKİ İSİMDE DÖNÜŞ SİNYALİ
Beşiktaş'ta El Bilal Toure ile Emirhan Topçu'nun sahaya çıkması, tedavi sürecinde olumlu aşamaya geçildiğini gösterdi. Siyah-beyazlı takımda iki futbolcunun da milli aranın ardından formasına kavuşmasının beklendiği belirtiliyor. Teknik heyetin, iki oyuncunun dönüşünü aceleye getirmeden sağlık ekibinin raporlarına göre değerlendireceği belirtildi.
Beşiktaş cephesinde bu gelişme özellikle yoğun fikstür düşünüldüğünde daha da önem kazandı. Hem savunmada hem hücumda alternatif yaratabilecek iki ismin yeniden çalışmalara başlaması, takım içindeki rekabeti de artırabilecek bir adım olarak görülüyor.