BEŞİKTAŞ'TA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Süper Lig'de bir sonraki haftada Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, yeni maçın hazırlıklarına salı günü yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlı ekipte teknik heyetin gözü yalnızca maç planında değil, sakatlıktan çıkmaya çalışan oyuncuların durumundaydı.

Bu süreçte en dikkat çeken gelişme, El Bilal Toure ve Emirhan Topçu'nun saha çalışmalarına dönmesi oldu. Beşiktaş'ta iki oyuncunun da bireysel ve kontrollü yüklemelerle yeniden ritim kazanmaya başladığı aktarıldı. Bu tablo, siyah-beyazlı ekipte kadro derinliği açısından önemli bir adım olarak öne çıktı.