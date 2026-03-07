Yalçın, VAR hakeminin müdahale etmediğini ve hakemin pozisyonlarda 'bir şey yok' diye ellerini kaldırdığını belirtti.

Deneyimli çalıştırıcı şunları söyledi; "Üzüldük. Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İlk yarı bir şey oynanmadı. Osimhen'in bir anlık yan toptan gol attı. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. Şanssızlık...

HAKEM VE VAR TEPKİSİ

İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler!

"KAFASINI ÇEVİRİYOR"

Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil.