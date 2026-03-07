CANLI YAYIN
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Leroy Sane için kırmızı kart itirazı

Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide ilk yarının en çok konuşulan anlarından biri Leroy Sane’nin gördüğü kart oldu. Siyah-beyazlı ekip, Galatasaraylı futbolcunun yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart çıkmasını bekledi. Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün ise pozisyon sonrası sarı kartına hükmetti.

  • Galatasaray'ın Leroy Sane'si, maçın 29. dakikasında Beşiktaş'ın Asllani'sine yaptığı faul sonrası hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
  • Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi sonrası pozisyonu yeniden kontrol etmesine rağmen sarı kart kararında kaldı ve kararını değiştirmedi.
  • Beşiktaş futbolcuları ve teknik heyeti, müdahalenin doğrudan kırmızı kartlık olduğunu savunarak hakeme yoğun itirazda bulundu.
  • Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

Mücadelenin 29. dakikasında gelişen pozisyonda Leroy Sane, Asllani'ye yaptığı faul sonrası hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet bu kararın ardından yoğun şekilde itirazda bulundu. Siyah-beyazlı cephede beklenti, pozisyonun doğrudan kırmızı kartla değerlendirilmesi yönündeydi.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR DEĞİŞMEDİ

Pozisyonun ardından gözler VAR'dan gelecek değerlendirmeye çevrildi. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası kararı yeniden kontrol etti. Ancak yapılan değerlendirmenin ardından sahadaki ilk karar değişmedi. Ergün, Leroy Sane için verdiği sarı kart kararında kaldı.

Bu gelişme derbinin tansiyonunu bir anda yükseltti. Beşiktaş cephesi, pozisyonun kart rengi açısından yeniden değerlendirilmesini beklerken hakem kararını korudu. Böylece Galatasaraylı yıldız oyuncu kırmızı kart yerine sarı kartla oyunda kaldı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN YOĞUN İTİRAZ

Leroy Sane'nin kart gördüğü pozisyonun ardından siyah-beyazlı takımın futbolcuları ve teknik heyeti uzun süre itirazlarını sürdürdü. Beşiktaşlı isimler, müdahalenin şiddeti nedeniyle kırmızı kart kararının çıkması gerektiğini savundu. Sahadaki gerilim bu anlarda daha da arttı.

İtirazların sürdüğü bölümde Beşiktaş'tan Orkun Kökçü de hakeme yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Siyah beyazlılar, sosyal medya heasplarından pozisyonu paylaşarak; "Daha ne olması gerekiyor???"ifadelerini kullandı.

