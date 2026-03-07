Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray'ın Leroy Sane'si, maçın 29. dakikasında Beşiktaş'ın Asllani'sine yaptığı faul sonrası hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi sonrası pozisyonu yeniden kontrol etmesine rağmen sarı kart kararında kaldı ve kararını değiştirmedi.

Beşiktaş futbolcuları ve teknik heyeti, müdahalenin doğrudan kırmızı kartlık olduğunu savunarak hakeme yoğun itirazda bulundu.

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü, hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR DEĞİŞMEDİ Pozisyonun ardından gözler VAR'dan gelecek değerlendirmeye çevrildi. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası kararı yeniden kontrol etti. Ancak yapılan değerlendirmenin ardından sahadaki ilk karar değişmedi. Ergün, Leroy Sane için verdiği sarı kart kararında kaldı. Bu gelişme derbinin tansiyonunu bir anda yükseltti. Beşiktaş cephesi, pozisyonun kart rengi açısından yeniden değerlendirilmesini beklerken hakem kararını korudu. Böylece Galatasaraylı yıldız oyuncu kırmızı kart yerine sarı kartla oyunda kaldı.