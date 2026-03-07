Mücadelenin 29. dakikasında gelişen pozisyonda Leroy Sane, Asllani'ye yaptığı faul sonrası hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet bu kararın ardından yoğun şekilde itirazda bulundu. Siyah-beyazlı cephede beklenti, pozisyonun doğrudan kırmızı kartla değerlendirilmesi yönündeydi.
VAR İNCELEMESİ SONRASI KARAR DEĞİŞMEDİ
Pozisyonun ardından gözler VAR'dan gelecek değerlendirmeye çevrildi. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası kararı yeniden kontrol etti. Ancak yapılan değerlendirmenin ardından sahadaki ilk karar değişmedi. Ergün, Leroy Sane için verdiği sarı kart kararında kaldı.
Bu gelişme derbinin tansiyonunu bir anda yükseltti. Beşiktaş cephesi, pozisyonun kart rengi açısından yeniden değerlendirilmesini beklerken hakem kararını korudu. Böylece Galatasaraylı yıldız oyuncu kırmızı kart yerine sarı kartla oyunda kaldı.
BEŞİKTAŞ CEPHESİNDEN YOĞUN İTİRAZ
Leroy Sane'nin kart gördüğü pozisyonun ardından siyah-beyazlı takımın futbolcuları ve teknik heyeti uzun süre itirazlarını sürdürdü. Beşiktaşlı isimler, müdahalenin şiddeti nedeniyle kırmızı kart kararının çıkması gerektiğini savundu. Sahadaki gerilim bu anlarda daha da arttı.
İtirazların sürdüğü bölümde Beşiktaş'tan Orkun Kökçü de hakeme yaptığı itiraz sonrası sarı kart gördü.
BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM
Siyah beyazlılar, sosyal medya heasplarından pozisyonu paylaşarak; "Daha ne olması gerekiyor???"ifadelerini kullandı.